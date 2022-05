La tempesta si abbatte in Valcamonica e un pezzo di strada crolla sulle case: 30 persone evacuate Il maltempo si è abbattuto anche in Valcamonica, dove la ha provocato una frana. Un pezzo di strada ad Angolo Terme è caduto sulle case, ora inagibili. Trenta persone sono state evacuate.

A cura di Enrico Spaccini

La frana ad Angolo Terme (foto da Facebook)

Una strada crollata e 30 persone evacuate. Sono le conseguenze della frana provocata dal violento temporale che ieri si è abbattuto sulla Lombardia, in particolare sulla Valcamonica. In poco più di mezz'ora, il tratto di via Lorenzetti che collega le frazioni Terzano e Mazzunno di Angolo Terme è caduto sulle case sottostanti. Ora la seconda frazione è completamente isolata, mentre la prima è raggiungibile solo con una deviazione. Le precipitazioni sembrano ormai terminate, anche se in tutta la regione rimane il codice giallo fino alla sera del 25 maggio.

L'evacuazione e le strade chiuse

Il muro di contenimento ha ceduto, perciò terra e fango si sono riversate sulle cinque abitazioni che sono state dichiarate inagibili. Sono 30 le persone che si sono ritrovate senza un tetto per la notte. Alcune di loro sono state ospitate da amici o parenti, alle altre ha provveduto il Comune sistemandole in un albergo e in un agriturismo là vicino. Secondo le prime informazioni, non ci sono feriti. Oltre a via Lorenzetti, anche viale Terme è stato chiuso al traffico. Trovandosi poco più in alto, la strada parallela a quella caduta non dà garanzie di tenuta. A comunicarlo è stato Cristian Zanelli, consigliere comunale di Angolo Terme e delegato sicurezza e protezione, con un post su Facebook.

Il crollo di via Lorenzetti tra Terzano e Mazzunno (foto vigili del fuoco)

Gli altri interventi

Non solo Angolo Terme. Il maltempo ha provocato danni e disagi in tutto il nord della Lombardia. A Pian Camuno sono caduti diversi alberi lungo la statale 42. I vigili del fuoco sono poi dovuti intervenire anche a Rogno, Darfo Boario, Artogne, Paratico, Corte Franca e Travagliato per alberi abbattuti, tetti divelti dal forte vento e strade e case allagate.