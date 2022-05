Spacciavano droga e vendevano armi da guerra in tutta la Lombardia, arrestate 30 persone In trenta sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di droga e traffico di armi da guerra. Avevano costituito una rete di vendita in tutta la Lombardia con altri criminali.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Avevano costituito una rete di spaccio di droga e di traffico di armi che si diramava in tutta la regione lombarda, oltre che nella provincia di Milano. Trenta persone sono state arrestate con l'accusa di traffico e illecita detenzione di armi da guerra e comuni, detenzione e traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio.

Il gruppo italiano smantellato

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Sesto San Giovanni, nella periferia nord-est di Milano. Si tratterebbe di un gruppo italiano che, sparse per la Lombardia, riforniva altri criminali in tutta la regione. La custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Monza.

La stanza del ragazzo di Monza

Pochi giorni fa, la polizia ha trovato sei panetti di hashish nella stanza di un 19enne di Monza, insieme a un migliaio di banconote contraffatte e 3mila euro in contanti. Il ragazzo, disoccupato, aveva nascosto anche un paio di riproduzioni di pistole semiautomatiche, una mazza da baseball e un bastone telescopico in metallo. Aveva, poi, anche un kit per lo spaccio completo di bilancini elettronici e una macchina per il confezionamento sottovuoto. È stato un normale controllo su strada a incastrarlo. Un vigile ha fermato la sua Opel Corsa in pieno centro a Monza e si è insospettito della sua impazienza nel ripartire. Ha deciso, quindi, prima di ispezionare la vettura, e poi di perquisire la sua abitazione. I panetti di hashish trovati nella sua camera pesavano in tutto 600 grammi. Ognuno di essi era contrassegnato con un'etichetta differente, tra cui il logo di Gucci. Ora, il 19enne dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente e possesso di banconote false.