Sorpresi a confezionare oltre 30 chili di droga in un magazzino: arrestati I carabinieri di Monza hanno sorpreso due uomini mentre confezionavano droga all’interno di un magazzino: i due sono stati arrestati.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati sequestrati oltre trenta chili di droga in un magazzino in provincia di Milano e arrestate due persone. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Monza. Oltre al sequestro della sostanza stupefacente, i militari hanno portato via trentamila euro in contanti. I due presunti responsabili invece sono stati portati in carcere a Pavia.

La segnalazione dei residenti

Si tratta di due uomini di 45 e 46 anni: i due sono stati proprio sorpresi a confezionare 33 chili tra cocaina, hashish e marijuana. L'operazione è stata resa possibile dalla collaborazione di alcuni residenti di un quartiere di Trezzano sul Naviglio che avevano notato e segnalato un via vai in un magazzino che sapevano essere semi abbandonato. I militari hanno così disposto dei servizi di osservazione: grazie a questi, è stato possibile vedere due uomini mentre entravano nello stabile.

Perquisite anche le loro abitazioni

I carabinieri di Monza, aiutati da quelli del comando provinciale di Milano, sono così entrati nell'edificio: hanno quindi trovato, come detto precedentemente, i due uomini mentre confezionavano due chili di marijuana e novecento grammi di hashish. Sono state anche trovate banconote in contanti per un totale di 17mila euro. Dopodiché è scattata anche la perquisizione nelle loro case: in uno degli appartamenti, che si trova ad Albairate, sono stati trovati due chili di cocaina, 22 chili di marijuana, 6,3 chili di hashish e denaro pari a più di undicimila euro. Nell'altra abitazione, a Cisliano, sono stati trovati duemila euro in contanti. I due sono stati così portati in carcere a Pavia dove rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria.