Spacciava droga in stazione a Milano: pusher di 18 anni fermato dalla polizia Un ragazzo di 18 anni è finito in manette perché sorpreso dalla polizia a spacciare droga in stazione Garibaldi a Milano. Gli agenti della Polfer il giorno successivo hanno arrestato un 26enne per rapina in stazione Centrale.

A cura di Giorgia Venturini

Due ragazzi di 18 e 26 anni sono stati arrestati a Milano dalla polizia. Le manette per uno di loro sono scattate nel pomeriggio di giovedì 28 marzo: gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano, in servizio nella stazione di Milano Porta Garibaldi, si sono insospettiti quando hanno visto il 18enne cedere un oggetto ad un’altra persona per poi allontanarsi velocemente. Così i poliziotti hanno fermato il giovane: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di diverse dosi di droga tra cui hashish, cocaina e crack. Con la droga anche 300 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Nel pomeriggio di ieri venerdì 29 marzo invece gli agenti della Polfer di Milano hanno notato il 26enne aggirarsi in un ristorante presente nella stazione di Milano Centrale per poi avvicinare a un cliente. Approfittando di un momento di distrazione del giovane l'arrestato ha preso il suo zaino e poi avrebbe provato la fuga. Ad assistere a tutto sono stati i poliziotti che hanno fermato il 26enne e restituito alla vittima il suo zaino.