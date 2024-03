Nasconde la droga nell’auto a noleggio e in camera d’hotel: arrestato con 60 chili di hashish Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Cinisello Balsamo hanno arrestato un uomo di 50 anni perché trovato in possessore di 60 chili di droga che nascondeva un po’ in auto in po’ nella stanza di hotel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 50 anniè stato arrestato perché trovato in possesso di 60 chili di hashish. A scoprirlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Cinisello Balsamo che si sono insospettiti quando hanno visto l'uomo a bordo di un'auto intestata a una società di noleggio. Così hanno deciso di inseguirlo.

Gli agenti hanno fermato per un controllo il 50enne a Crema, nelle vicinanze del viadotto sul fiume Serio. Durante le perquisizioni la scoperta della droga, ovvero trenta chili di hashish in macchina. Da qui sono proseguiti gli accertamenti fino alla stanza di hotel dove soggiornava da alcuni giorni: i poliziotti al suo interno hanno trovato altri 29 chili di hashish, 2 chili e mezzo di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Il 50enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Monza, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso, resta infatti da capire da chi prendeva la droga e se agiva da solo o con complici.

Solo pochi giorni fa sono stati arrestati altri due spacciatori di 41 e 37 anni. Come spiegato dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, questi spacciavano droga tra l'alta vegetazioni e campi coltivati di Albairate, nel Milanese. Le indagini, supportati dal nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo (LC), hanno svelato che i due arrestati si addentravano a piedi nella vegetazione nell'area agricola confinante con le località "rosio" e "mischia" dove avveniva lo scambio di droga: in un punto concordato si trovavano con gli acquirenti che arrivavano in zona ogni giorno. Poi lo scambio di droga e soldi e poi la fuga. Ora per loro sono scattate le manette.