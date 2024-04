video suggerito

Nascondono l'eroina nella soppressata calabrese e la mettono sottovuoto: scoperti dalla Polizia Due uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nascondevano la droga nelle soppressate calabresi e nella loro abitazione sono stati trovati oltre 5 kg di eroina.

A cura di Matilde Peretto

Droga nella soppressata sottovuoto (foto dei Carabinieri)

Nascondevano l'eroina nella soppressata calabrese, con tanto di doppio involucro e sottovuoto. Era questo il metodo usato da due uomini di origine albanese per occultare la sostanza stupefacente a Milano. Nella giornata di mercoledì 24 aprile sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio in concorso. In totale sono stati trovati 5,2 chili di droga all'interno di un box utilizzato dai due spacciatori come deposito e diverse migliaia di soldi in contanti nell'appartamento che gli uomini condividevano.

Le attività della squadra investigativa di Milano

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi-Venezia di Milano, nella giornata di martedì 23 aprile, stavano concludendo un'attività antidroga quando hanno individuato due uomini già noti per detenzione in casa di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno deciso di seguire l'auto su cui si stavano muovendo (un mezzo oggetto di denuncia per appropriazione indebita). Hanno visto che i due sono passati per diversi negozi prima di rientrare in casa.

Il giorno seguente, la polizia ha deciso di tenerli di nuovo sotto controllo: ha notato che uno dei due, il 36enne, si dirigeva in auto verso un box in via Benefattori dell'Ospedale. Quando l'uomo si è reso conto di essere seguito e ha notato la presenza delle forze dell'ordine, ha tentato di chiudersi nel box abbassando la saracinesca, ma gli agenti sono riusciti a entrare lo stesso.

Il contenuto del box: soppressate, panette ed euro in contati

Stando a quanto notificato dalla Questura di Milano, una volta entrati nel box, i poliziotti hanno trovato 5,2 chili di eroina, di cui un paio di panette nascoste all'interno di soppressate calabresi sottovuoto avvolte in doppi involucri. I controlli si sono poi spostati nell'appartamento che il 36enne condivideva con il 46enne.

Qui, sono stati trovato 65mila euro in contanti messi dentro un busta e posizionati sul letto. In un giubbino nell'armadio c'erano altri 300 euro, mentre 4mila erano dentro il comodino. Infine, accanto al letto c'erano una macchina professionale conta banconote, una macchina per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.