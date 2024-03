Spacciano droga tra la vegetazione e i campi coltivati di Albairate: due pusher in manette I carabinieri hanno arrestato due persone ritenute responsabili dello spaccio di stupefacenti: la vendita di cocaina avveniva tra l’alta vegetazioni e campi coltivati di Albairate, nel Milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Due persone di 41 e 37 anni sono state arrestate per spaccio di stupefacenti: tra l'alta vegetazioni e campi coltivati di Albairate, nel Milanese, spacciavano droga. Come spiegato dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno condotto le indagini supportati dal nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo (LC), i due arrestati si addentravano a piedi nella vegetazione nell'area agricola confinante con le località "rosio" e "mischia" dove avveniva lo scambio di droga: in un punto concordato si trovavano con gli acquirenti che arrivavano in zona ogni giorno.

Durante le indagini la polizia giudiziaria ha accertato un fiorente mercato illegale per diverse dosi di cocaina. Ora in manette sono finiti due uomini nordafricani: una volta perquisiti hanno trovato in possesso dei due un'ingente somma di denaro pari a circa 4.555 euro considerata i proventi dell'attività di spaccio finita sotto sequestro insieme alle dosi di stupefacente precedentemente rinvenute e sequestrate ai consumatori.

I due nordafricani sono stati dichiarati in stato di arresto: il giudice ha convalidato l’attività e disponeva la misura cautelare in carcere per entrambi gli arrestati. Ora si attende che i due andranno davanti al giudice per rito direttissimo, l'udienza è fissata per il prossimo 6 maggio.

"L’attività dei carabinieri di Abbiategrasso, pienamente condivisa dall'autorità giudiziaria, costituisce l’ennesima attività di contrasto al diffuso fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle aree agricole, che proseguirà nei prossimi giorni anche in altri territori di competenza con mirati servizi di natura preventiva e repressiva".