Costringevano le donne a spacciare con figli neonati e vendevano droga sulle piste da sci: arrestati in 12 La polizia di Sondrio sta eseguendo alcune misure cautelari nei confronti di una banda criminale che spacciava droga sulle piste da sci e utilizzando anche donne che vendevano in presenza dei loro figli neonati. Sarebbero stati collegati con la mafia di Scutari. Inoltre sui social postavano immagini con armi d’assalto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcuni frame del video della polizia

All'alba di oggi, giovedì 14 marzo, la Polizia di Stato di Sondrio è impegnata dalle prime ore in un'operazione che mira a contrastare un gruppo criminale che opera nel traffico di cocaina in Valtellina. Stando a quanto diffuso in una nota stampa, sono state eseguite misure cautelari a Livigno (Sondrio), Torino e in Francia. In totale ne sono state eseguite tredici: sette in carcere, cinque agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora.

Utilizzavano donne che spacciavano con i figli neonati

Gli indagati erano attivi nella distribuzione della droga che da Bruxelles arrivava a Torino e poi a Livigno, interessando addirittura le piste da sci. Stando a quanto scoperto dagli investigatori, la banda avrebbe utilizzato anche donne che vendevano droghe in presenza dei loro figli neonati. Inoltre sarebbero stati in collegamento, tramite un latitante ricercato per omicidio, con la mafia di Scuatari, attratta dalle prospettive economiche offerte proprio dal territorio valtellinese.

Le immagini diffuse sui social dove mostravano armi d'assalto

In un'intercettazione, diffusa in un video, si sente uno degli indagati dire: "Vanno nei casini con lui eh… perché lui è un tipo che insieme alla Banda più grossa di Scutari, la Mafia di Scu… lui… non io… però lui è con me". I vertici del gruppo criminale, inoltre, pubblicavano sui social media alcune immagini in cui mostravano armi d'assalto e denaro che proveniva dalle attività di spaccio. Nelle prossime ore saranno fornite ulteriori informazioni sulla operazione che sta impegnando le forze dell'ordine.