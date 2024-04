Un drone per portare droga e cellulari dentro al carcere di Bergamo: arrestati tre uomini

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

(foto della polizia)

Un drone per portare la droga all'interno del carcere. È successo a Bergamo nella casa circondariale di via Gleno nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile. Secondo l'ipotesi degli agenti della squadra Volanti della Questura, tre uomini avrebbero agganciato una pochette che conteneva hascisc, cocaina e cellulari a un drone diretto all'interno del carcere. Accusati di detenzione di droga ai fini dello spaccio, gli uomini sono stati arrestati e saranno processati per direttissima.

Cos'hanno scoperto gli agenti

Mentre erano impegnati in un servizio di attività preventiva vicino al carcere di via Gleno a Bergamo (si trovavano in via Pizzo Scais, non distanti in linea d'aria dall'istituto detentivo), gli agenti della squadra Volanti hanno visto tre uomini vestiti di scuro, con cappuccio della felpa in testa, che stavano facendo decollare un drone da terra. Insospettiti, gli agenti si sono avvicinati e hanno controllato il dispositivo di volo.

Hanno scoperto che attaccato al drone c'era un filo di nylon da cui penzolava una pochette lilla anch'essa avvolta nella pellicola. Al suo interno c'erano 76 grammi di hascisc, circa 18 grammi di cocaina, e quattro cellulari. Poco lontano, all'interno di una vettura, sono stati trovati anche altri quattro telefonini e una seconda borsetta incellofanata.

Il collegamento con il carcere

Secondo gli agenti, i tre uomini stavano cercando di trasportare cellulari e droga dentro al carcere di Bergamo. Non è la prima volta che dei droni vengono utilizzati per trasferire oggetti e sostanze stupefacenti all'interno delle case circondariali. Era già avvenuto nel carcere di Rebibbia, ma anche in quello di Torino.

Gli uomini sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Uno dei tre è stato posto ai domiciliari, gli altri due hanno l'obbligo di firma. Tutti saranno processati per direttissima.