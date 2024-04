video suggerito

Elisoccorso in azione due volte in provincia di Lecco: tre escursionisti in difficoltà in un solo giorno Tre uomini sono stati salvati dal soccorso alpino in provincia di Lecco. L'elisoccorso è stato usato due volte per portare in salvo gli escursionisti in condizioni critiche.

A cura di Matilde Peretto

(foto di repertorio)

Tre salvataggi in provincia di Lecco di persone in difficoltà su sentieri impervi. Il primo è stato un uomo di 61 anni, trasportato in elisoccorso in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni. Il secondo riguarda un 58enne finito in una zona pericolosa che, fortunatamente, non ha avuto bisogno di cure sanitarie. L'ultimo della mattinata è invece un escursionista colpito da un malore e trasportato in codice giallo (ancora una volta con l'elisoccorso) all'ospedale di Gravedona.

Questa mattina, lunedì 8 aprile, intorno alle 10, un uomo di 61 anni è scivolato dal sentiero lungo un canalone sul monte Resegone, in provincia di Lecco. Una caduta di 30 metri che gli ha procurato un trauma al cranio, al volto e alla gamba. Sul luogo è intervenuto il soccorso alpino e l'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni.

Un secondo intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco è avvenuto a Perledo, sempre in provincia di Lecco. Un 58enne è uscito dal sentiero ed è finito in una zona impervia. L'uomo non ha avuto bisogno di cure mediche.

Infine, un malore ha colpito un uomo mentre si trovava in una valletta a Margno, ancora una volta in provincia di Lecco. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Premana, squadre del soccorso alpino e vigili del fuoco. Anche queat'ultimo è stato trasportato in elisoccorso in codice giallo all'ospedale di Gravedona.