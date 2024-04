video suggerito

Minaccia e maltratta la madre e il fratello minore per avere i soldi per comprare droga: arrestato 24enne La madre di un 24enne residente nel Pavese ha chiamato i carabinieri perché non riusciva più a controllare il figlio. Il ragazzo, con problemi di tossicodipendenza, per diverso tempo ha minacciato e maltrattato lei e il fratello più piccolo per avere i soldi per comprarsi la droga.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Stradella (in provincia di Pavia) con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Come spiegato dai militari, il ragazzo avrebbe minacciato e spintonato più volte sua madre e il fratello più piccolo per avere da loro il denaro per comprare sostanze stupefacenti. Comportamenti che sarebbero andati avanti per mesi, fino a quando la madre ha chiamato le forze dell'ordine.

La telefonata al 112 è arrivata nella serata di ieri, domenica 21 aprile. Una donna residente a Stradella chiedeva aiuto ai carabinieri perché il suo figlio più grande era ormai fuori controllo. All'arrivo dei militari, il 24enne era in evidente stato di alterazione psico fisica. Secondo quanto raccontato dai suoi familiari, il ragazzo è pregiudicato e ha problemi di tossicodipendenza.

Da qualche anno, ormai, il 24enne minacciava la madre e il fratello più piccolo per ottenere i soldi con cui avrebbe poi comprato la droga. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, il ragazzo è stato condotto al carcere di Torre del Gallo di Pavia.

Il giudice ha convalidato l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, rinviando l'udienza al prossimo 26 giugno. Come riportato da Il Giorno, le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione sono state stralciate, ma restano aperte in un altro procedimento giudiziario. Il magistrato ha anche disposto la scarcerazione per il 24enne, che però dovrà iniziare subito un percorso terapeutico di disintossicazione.