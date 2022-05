Fine del caldo anomalo, nelle prossime ore a Milano sono attesi temporale e grandine Si torna a respirare a Milano. Dopo l’ondata di caldo anomalo che ha travolto la città a causa dell’anticiclone Hannibal, le temperature torneranno a scendere e l’afa darà un po’ di tregua.

Atteso un forte temporale che dia tregua al caldo anomalo

Il temporale di oggi è atteso tra le 18 e le 20, anche se alcuni esperti meteo suggeriscono che possa anticipare il suo arrivo alle 17. Come tutti i classici temporaloni primaverili, non dovrebbe durare più di una mezzora prima di spostarsi rapidamente in direzione est e nordest. Secondo Andrea Colombo, meteorologo di 3Bmeteo interpellato da MilanoToday, c'è la possibilità che in alcune zone l'acqua si trasformi in grandine. Per questo motivo i cittadini sono invitati a prestare il massimo dell'attenzione e di limitare le attività all'aperto. Con il temporale in arrivo, le temperature dovrebbero abbattersi fino a toccare massime di 17 o 18 gradi centigradi. Anche nella mattinata di domani il cielo su Milano non sarà limpido. Un ritorno delle nuvole potrebbe portare ad un nuovo acquazzone nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio le temperature dovrebbero poi risalire ma restare molto lontane dai 33 gradi raggiunti nel weekend.

A Milano è allarme siccità

A partire dalle ore successive, tuttavia, tornerà a splendere il sole provocando una nuova crisi siccità, come certificato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa): "Ad aprile a Milano sono caduti 23 mm di pioggia, un valore abbondantemente sotto la media che si attesta a 86 mm – si legge in un report -. Dallo scorso dicembre, le precipitazioni cumulate mensili a Milano (ma non solo) sono risultate costantemente sotto le medie del periodo di riferimento".