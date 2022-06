Raffiche di vento a Milano: in Gae Aulenti si stacca il pezzo di una gru, evacuata l’area A causa del forte vento che spira su Milano, un pezzo di una gru nei pressi di Gae Aulenti si è staccato, colpendo le vetrate del palazzo in costruzione.

Il pezzo di gru che si è staccato

Momenti di paura poco fa a Milano, nei pressi di piazza Gae Aulenti, dove il pezzo di una gru si è staccato a causa del forte vento. Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, alcuni operai stavano procedendo al montaggio del componente del braccio meccanico quando una folata improvvisa ne ha provocato la forte oscillazione (scorrendo l'articolo si vede il video).

Si stacca pezzo di gru, evacuata area in Gae Aulenti

Il direttore del cantiere ha quindi ordinato di attendere che il vento cessasse per riportare a terra il carrello e procedere solo successivamente al suo montaggio. Mentre lo stavano calando, però, una nuova folata di vento l'ha fatto sbalzare a destra e a sinistra, portandolo a colpire le vetrate di un palazzo in costruzione, il Nido Verticale. Evacuata, per precauzione, la zona sottostante. Fortunatamente al momento non risultano feriti né chiamate al centralino unico per le emergenze 112.

Vento e pioggia durano mezzora a Milano

Nel resto della città per il momento non si sono verificati danni a cose o persone. La piccola ondata di maltempo che ha colpito Milano è durata pochi minuti. Il vento forte, a cui ha fatto seguito una breve pioggia, si è placato nel giro di una mezzoretta. In diverse zone della città, al momento, seppur nuvoloni grigi continuino a "minacciare" pioggia, è tornato a splendere il sole. In rapida risalita anche le temperature.