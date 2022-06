“A Milano arriverà una bomba d’acqua, con grandine e raffiche di vento”, l’allarme dell’esperto meteo Nel pomeriggio di oggi venerdì 24 giugno a Milano e in Lombardia sono attesi forti temporali con possibilità anche di grandine e raffiche di vento.

A cura di Giorgia Venturini

Maltempo in vista. Nel pomeriggio di oggi venerdì 24 giugno a Milano e in Lombardia sono attesi forti temporali con possibilità anche di grandine e raffiche di vento: questo vale sia in pianura che sul settore alpino. "Forti temporali, brevi ma intensi, interesseranno la regione. Non si esclude anche l'arrivo di grandini e di raffiche di vento", precisa a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert. L'esperto tiene a precisare che i rovesci temporaleschi non dureranno molto: in questi ultimi anni infatti, a causa del cambiamento climatico, le precipitazioni si sono fatte sì più intense ma solo di pochi minuti. Questo vuol dire che già verso le ore serali il cielo potrà tornare a essere sereno.

I temporali attesi risolveranno la siccità?

Nonostante siano in arrivo forti temporali, l'acqua che cadrà non può fare nulla contro la siccità che sta colpendo la Lombardia da ormai sei mesi. "I temporali forti e di breve intensità nulla serviranno per far fronte alla mancanza di acqua in tutta la regione", tiene a sottolineare l'esperto. Che poi aggiunge: "Questo perché non permettono un accumulo di acqua piovana che si avrebbe invece con una pioggia più contante. Al momento non sono attesi giorni continui di pioggia che possa far tirare un respiro di sollievo ai residenti e agricoltori". Intanto nei vari comuni della Lombardia si sta pensando di prendere provvedimenti: il consiglio generale è quello di non sprecare acqua per qualcosa di poco necessario, come il lavaggio dell'auto.

Previsioni meteo nel weekend a Milano

"Nei prossimi giorni ci aspettano mattinate non caldissime, come temperature di qualche grado in meno rispetto ai giorni precedenti", spiega Galbiati. "Ma questa parentesi di ore sotto i 30 gradi durerà solo per pochi giorni. Già lunedì e martedì infatti ritorna il caldo estivo, con picchi di 33 e 34 gradi". Il meteorologo rassicura che nel weekend il cielo sarà sereno: caldo e temperatura non eccessivamente elevate saranno i veri protagonisti.