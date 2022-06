Allerta meteo in Lombardia: in arrivo venti forti a Milano Allerta meteo in Lombardia per venti forti. Attese raffiche di vento a Milano nel pomeriggio e in serata.

A cura di Giorgia Venturini

Scatta l'allerta meteo per forti venti per la giornata di oggi giovedì 9 giugno. Stando a quanto comunicato da Palazzo Marino, nel tardo pomeriggio e in serata in città ma anche sul resto della Lombardia sono attese raffiche di vento. Così il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla: il rischio è ordinario. Dagli esperti meteo, il cielo comunque è sereno e poco nuvoloso: non sono previsti temporali e piogge per il resto della giornata dunque. L'intensità dei venti sarà moderata nel pomeriggio e verranno da Nord-Nordovest. Nel pomeriggio di ieri invece è stata diramata l'allerta meteo per forti temporali: fortunatamente non si sono verificati importanti disagi e precipitazioni su tutta la regione.