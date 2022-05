Allerta meteo in Lombardia: in arrivo forti temporali Verso la serata di oggi sabato 28 maggio sono attesi forti temporali: il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta di livello giallo.

A cura di Giorgia Venturini

In Lombardia sono attesi forti temporali. Ad annunciarlo è il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un avviso di livello giallo: l'allerta meteo è per i forti temporali che si abbatteranno su Milano e sul resto della regione nella giornata di oggi sabato 28 maggio. Verso sera sono attesi infatti rovesci sparsi di tipo temporalesco, così come in montagna che in pianura. Il Comune di Milano fa sapere che il Centro operativo comunale sarà attivo per tutta la durate dell'allerta per evitare eventuali disagi.

Crisi idrica in Lombardia

I forti temporali arrivano dopo alcuni giorni con temperature oltre la media stagionale: il forte caldo anomalo ha raggiunto anche i 35 gradi spazzando via il clima di primavera e immergendo la Lombardia già nell'estate. L'arrivo di questi temporali potrà far dimenticare per qualche minuto la siccità: in Lombardia è ufficialmente crisi idrica regionale. "Un processo irreversibile, purtroppo. Non possiamo tornare indietro ormai, ma solo imparare a governare la situazione", ha spiegato a Fanpage.it Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. Ha precisato che qui "non è che manchi l'acqua, in questo momento. Il discorso si pone in prospettiva: non abbiamo acqua di scorta. Questo, a maggio, dovrebbe essere il periodo dell'anno più ricco d'acqua, visto il disgelo. E invece nelle valli alpine sono quasi terminate le riserve, mentre i laghi sono colmi al 50 per cento. Nel bacino dell'Adda, tanto per fare un esempio concreto, non c'è mai stata così carenza d'acqua. Mai". Bisogna vedere oggi e nei prossimi giorni, quando sono attesi temporali.