video suggerito

Chi sono i candidati di Milano e della Lombardia alle elezioni europee 2024: i nomi per partito Da Letizia Moratti a Ilaria Salis, dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori al procuratore generale che ha riaperto il caso di Erba Cuno Tarfusser. Sono state depositate le liste con tutti i candidati alle elezioni europee in programma l’8 e 9 giugno: ecco i principali candidati nella circoscrizione Nord Ovest, che comprende anche Milano e Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sinistra: Silvia Sardone (Lega), Ilaria Salis (Alleanza Verdi Sinistra), Cuno Tarfusser (Azione), Letizia Moratti (Forza Italia) e Alessandro Zan (Pd)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dall'ex presidentessa di Emergency Cecilia Strada alla ministra del governo Berlusconi Letizia Moratti, dall'attivista prigioniera a Budapest Ilaria Salis al promotore del primo registro anagrafico delle coppie di fatto Alessandro Zan. Così come le riconferme degli eurodeputati uscenti Silvia Sardone per la Lega o Brando Benifei per il Partito Democratico. Sono queste alcune delle sfide che caratterizzeranno la battaglia delle preferenze a Milano e in Lombardia alle prossime elezioni europee in programma l'8 e il 9 giugno 2024. In occasione dell'appuntamento elettorale, le urne saranno aperte dalle 14 alle 22 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno.

Sono state pubblicate le liste con i candidati alle elezioni europee che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2024, con la Lombardia che fa parte della Circoscrizione Italia Nord Ovest che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Gli elettori potranno esprimere fino a un massimo di tre preferenze e nel caso di più preferenze espresse, devono riguardare candidati di sesso diverso. Un uomo e una donna, nel caso di due preferenze. Due uomini e una donna oppure due donne e un uomo nel caso di tre preferenze espresse.

I candidati di Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni è prima in tutte le liste

Anche Fratelli d'Italia ha depositato le liste con i suoi candidati per la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. Quello della premier è il primo nome in tutte le circoscrizioni, con la dicitura “Giorgia Meloni detta Giorgia”. Il partito punta su europarlamentari uscenti, qualche parlamentare, tanti amministratori locali, ma anche esponenti del mondo dell’impresa. Per quanto riguarda l'Italia nord occidentale, il partito di Meloni schiera in campo Carlo Fidanza, Vincenzo Amich, l'ex dem Patrizia Baffi, Stefano Balleari, Federica Barbero, Marco Colombo, Giovanni Crosetto, Pietro Fiocchi, Eleonora Frigerio, Franco Giancarlo, Giovanna Giolitti, Paolo Inselvini, l'ex sciatrice alpina Lara Magoni, Mario Mantovani, Elena Nai, Federica Picchi, Vincenzo Sofo, Antonella Tosi, Mariateresa Vivaldini.

Il Partito Democratico di Elly Schlein tra Cecilia Strada e Alessandro Zan

Giorgio Gori (Partito Democratico)

È ben chiara quale sia l'idea di Partito Democratico che la segretaria Elly Schlein intende portare in Europa. La squadra dem, capitanata da Cecilia Strada, si compone anche degli attivisti per i diritti Lgbtq+ Alessandro Zan, primo firmatario del registro per le coppie di fatto in Italia, e la consigliera di Palazzo Marino a Milano Monica Romano, prima politica transgender a venire eletta in Comune. E ancora l'assessore di Beppe Sala Pierfrancesco Maran e l'ex capogruppo al Pirellone Fabio Pizzul, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ed Emanuele Fiano, Brando Benifei, Patrizia Tria e Irene Tinagli; Antonella Parigi, Eleonora Evi, Davide Mattiello, Elena Accossato, Fulvio Centoz, Lucia Artusi, Donatella Alfonso, Luca Jahier, Paola Giudiceandrea, Fabio Bottero.

I candidati di Forza Italia e Lega: Moratti e Sardone in testa

Letizia Moratti

Il candidato di punta di Forza Italia, al primo appuntamento europeo senza il fondatore Silvio Berlusconi? Si tratta di Letizia Moratti, ex ministro dell'Istruzione e sindaco di Milano. Seguita dall'ex governatore piemontese Roberto Cota e Paolo Damilano, Massimiliano Salini, Stefania Zambelli, Andrea Costa, Laura D’incalci, Firial Cherima Fteita, Gustavo Gili, Luigi Grillo, Clara Marta, Laura Menardi, Dina Nobili, Matteo Passoni, Silvia Piani, Claudia Porchietto, Marco Giovanni Reguzzoni, Beatrice Rizzi, Giuseppe Andrea Romeo.

Per quanto riguarda la Lega, invece, Matteo Salvini punta sul sicuro schierando gli uscenti Silvia Sardone e Angelo Ciocca, insieme a Alessandro Panza, Francesco Bruzzone, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Oscar Lancini, Simona Bordonali, Alessia Borroni, EraldoBotta, Marco Cozzi, Alessandro Fermi, Dino Ganelli, Elena Lucchini, Giovanni Malanchini, Cristina Patelli, Lorenza Rosso, Astrid Sento, Silvana Snider. All'ultimo posto, la pietra dello scandalo: il generale delle polemiche Roberto Vannacci, fiore all'occhiello del segretario.

Silvia Sardone (Lega)

I nomi di Alleanza Verdi Sinistra e Movimento Cinque Stelle

Per il M5S, in cerca di un seggio a Strasburgo ci sono Gaetano Pedullà, ex direttore de La Notizia, e Simone Verni, direttamente dal Consiglio regionale della Lombardia. Capolista, Maria Angela Danzì. Mentre a dominare la lista di Alleanza Verdi Sinistra, come annunciato da tempo, sarà Ilaria Salis, la maestra 39enne prigioniera reclusa da più di anno a Budapest per una presunta aggressione ai danni di alcuni militanti neofascisti nella capitale ungherese: rischia fino a 24 anni di carcere. Con lei anche Domenico Lucano, il sindaco di Riace divenuto celebre per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e immigrati nel contesto della crisi europea dei migranti.

Ilaria Salis

Azione-Stati Uniti d'Europa, i candidati al Nord Ovest

È l'ex ministro Elena Bonetti a guidare la lista del partito di Carlo Calenda in Europa, candidato anche nella circoscrizione del Nord Ovest. Ma non solo: nelle liste di Azione figurano anche Cuno Tarfusser, procuratore generale di Milano che ha contribuito a riaprire il caso della strage di Erba, l'ex consigliere dem di Palazzo Marino Daniele Nahum, che ha abbandonato il Partito Democratico dopo oltre dieci anni di militanza, e Leonardo Lotto, il cui discorso di laurea ha fatto letteralmente il giro del mondo.

Una certezza invece, o quasi, i nomi selezionati tra le fila del partito che comprende Italia Viva e Più Europa, Emma Bonino e Matteo Renzi in testa. Seguiti dagli storici Raffaella Paita, Marco Taradash, Alessandro Cecchi Paone, candidati per gli Stati Uniti D'Europa.

Cuno Tarfusser