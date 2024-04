video suggerito

Da Cecilia Strada a Letizia Moratti, i primi candidati alle elezioni europee in Lombardia Stanno per essere depositati gli elenchi ufficiali dei candidati al Parlamento Europeo nelle varie circoscrizioni d’Italia. Ma i primi nomi già stanno iniziano a circolare: ecco quali sono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Cecilia Strada (Partito Democratico) e Letizia Moratti (Forza Italia)

A poco meno di un mese dalle elezioni europee che si terranno tra l'8 e il 9 giugno del 2024, iniziano a circolare i primissimi nomi dei candidati nazionali in lizza per un posto al Parlamento di Strasburgo. E se tra oggi e domani è previsto il deposito delle liste ufficiali delle vari circoscrizioni italiane, già sono noti alcuni nomi della competizione elettorale in Lombardia.

In testa i candidati del Partito Democratico, che per il circolo Nord Ovest (in cui rientrano Milano e Lombardia) schiera come capolista Cecilia Strada, figlia di Gino ed ex presidente di Emergency. Con lei anche Alessandro Zan, promotore del primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto e responsabile Diritti della segretaria Pd, e Monica Romano, prima politica transgender eletta in Consiglio comunale a Milano. E ancora Emanuele Fiano, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l'assessore a Palazzo Marino Pierfrancesco Maran e l'ex capogruppo al Pirellone Fabio Pizzul.

Pierfrancesco Maran

Per quanto riguarda in centrodestra, invece, si è già fatto strada il nome di Letizia Moratti, ex ministro e sindaco di Milano che dopo la sconfitta alle scorse regionali in Lombardia contro Attilio Fontana torna in campo come candidata a fianco di Antonio Tajani, presidente di Forza Italia capolista, e l'ex leghista novarese Roberto Cota, alla guida della Regione Piemonte dal 2010 al 2014. Fuori dalle liste, al momento, lo storico presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni e Gabriele Albertini, sindaco di Milano dal 1997 al 2007.

Roberto Formigoni

Ma non solo. A circolare sono anche le candidature di Gaetano Pedullà, direttore de La Notizia, tra i primi nomi nella rosa di Giuseppe Conte per il Movimento Cinque Stelle, e dell'ex consigliere del Partito Democratico Daniele Nahum che correrà per un seggio all'Europarlamento con Azione dopo aver lasciato il partito di Elly Schlein.

Daniele Nahum, dal Pd al partito di Calenda Azione