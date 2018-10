Il maltempo che nelle ultime ore ha devastato soprattutto la Calabria, dove si contano purtroppo anche delle vittime, non lascerà la penisola e il particolare il Centro-Sud. Per questo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha chiesto massima prudenza a tutti i cittadini, che devono essere più consapevoli dei rischi quando c'è un'allerta meteo. “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa in Puglia, al Tarantino”, ha spiegato prima del vertice in prefettura in Calabria con le autorità locali. Condizioni meteo permettendo, le ricerche del bambino di due anni disperso da ieri tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino andranno avanti tutta la notte. Le ricerche proseguono nella stessa zona in cui stamani sono stati trovati i corpi della madre e del fratello di 7 anni.

Maltempo: sabato allerta rossa in Puglia e pioggia in gran parte del Sud

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla tarda serata di venerdì 5 ottobre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Lazio e Campania. Dal primo mattino di domani, sabato 6 ottobre, si prevede il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Basilicata e Puglia, con fenomeni più intensi e precipitazioni, anche abbondanti, sulle aree ioniche. I fenomeni – sottolinea la Protezione Civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Per la giornata di venerdì è stata valutata allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria e allerta arancione sul settore costiero della Basilicata, sul resto della Calabria, sulla Puglia meridionale, sui settori orientali della Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su gran parte del centro-sud. Per sabato, invece, è stata valutata allerta rossa sui Bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino in Puglia, e allerta arancione sulla Puglia meridionale, sul settore ionico della Basilicata, sulla Calabria. Allerta gialla sull’area costiera centro-meridionale della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, sull’Abruzzo, su gran parte della Campania, sul resto della Basilicata, sulla Puglia settentrionale, sul versante ionico e su quello occidentale della Sicilia, sulla Sardegna.