È drammatica la situazione in Calabria, colpita in queste ore da violenti nubifragi. La pioggia è caduta per ore in gran parte della regione, ha trasformato le strade in fiumi e provocato gravi disagi alla circolazione. A Lamezia Terme una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti ed è ancora disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. Mamma e figli sono stati sorpresi dalla furia del maltempo ieri sera, mentre erano in auto nella zona di San Pietro Lametino e stavano provando a rientrare a casa a Gizzeria, tra le province di Catanzaro e Cosenza. La zona di Lamezia Terme, dove è anche crollato il ponte delle Grazie, sulla strada provinciale 19, nel comune di Curinga, è tra le più colpite. Numerose le frane che si registrano sulle strade e sulla stessa provinciale 19 un ulteriore smottamento ha investito due vetture, fortunatamente senza provocare danni a persone.

Maltempo Calabria: torrenti straripati, famiglie sui tetti e salvataggi in gommone

Diverse famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane. Il torrente Scorsone è straripato in più punti, travolgendo alberi, strade, muri e pali delle linee elettriche. Esondato anche il torrente Cantagalli. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto i piani superiori degli stabili e anche i tetti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i gommoni. Chi non ha potuto raggiungere le proprie case si è rifugiato nei locali del centro commerciale Due Mari. La piena del fiume Angitola, nel Vibonese, sta sgretolando il terreno sottostante uno dei piloni dell'imponente viadotto sul quale scorre la ferrovia. Centinaia le richieste di soccorso ai vigili del fuoco.

Protezione Civile: allerta rossa per la Calabria

La Protezione civile ha rilevato che su alcune zone della regione, soprattutto sulla provincia di Catanzaro, sono caduti 300 millilitri d'acqua e 370 nell'arco delle 24 ore. Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, ha annunciato che verrà avanzata la richiesta per lo stato di emergenza. Il presidente Giuseppe Conte ha scritto di seguire con apprensione l’evolversi degli eventi. La Protezione civile della Calabria ha emesso per il pomeriggio di venerdì un messaggio di allerta rosso per la fascia ionica catanzarese e per la provincia di Crotone. Sul resto della regione è prevista allerta arancione. Anche per domani è prevista l'allerta arancione su tutta la Calabria.

Disagi per il maltempo su strade, ferrovie e aerei

Tanti i disagi alla circolazione a causa del maltempo che ha colpito la Calabria. Auto sono rimaste bloccate sull’A2 Salerno-Reggio Calabria e si segnalano smottamenti sulla viabilità locale. La statale 18 tirrenica è stata chiusa all'altezza di Curinga e più a sud a Pizzo, con traffico deviato sull'autostrada. La statale 106 jonica è stata chiusa, a causa della piena del fiume Neto, all'altezza di Crotone. Sulla provinciale che collega Oppido e Ferrandino, nel Reggino, alcune auto allagate sono state soccorse dalle squadre dei vigili. È stato inoltre cancellato il volo Lamezia Terme-Linate. Disagi anche sui binari. Rete ferroviaria italiana ha comunicato che alle 8 e 40, per l'allagamento dei binari, sono stati sospesi i trasporti fra le stazioni di Botricello e Crotone sulla linea ionica ed è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. Alle 8 è ripresa invece la circolazione ferroviaria tra Lamezia e Catanzaro Lido. Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione.