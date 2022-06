Maturità 2022, le tracce della prima prova in diretta: Pascoli all’analisi del testo con La Via Ferrata

Oggi mercoledì 22 giugno 2022 inizia la prima prova degli Esami di Stato per circa mezzo milione di studenti maturandi: dopo due anni di assenza, tornano le prove scritte con il tema di italiano. Le tipologie delle tracce sono 3: tipologia A (analisi del testo), tipologia B (testo argomentativo), tipologia C (tema di attualità). Per la tipologia A sarà possibile scegliere tra due tracce, una di prosa e una di poesia, mentre per la tipologia B le tracce saranno 3: il tema artistico-letterario, quello storico-politico e infine quello tecnico-scientifico. Infine, sarà possibile scegliere tra due tracce per il tema di attualità di tipologia C.

La prima prova inizia alle 8.30, quando verranno aperti i plichi del Ministero e conosceremo le tracce ufficiali; a partire da quel momento, gli studenti avranno fino a 6 ore per completare il loro tema di italiano. Il punteggio massimo per la prima prova è di 15 punti, considerato che per quest'anno i crediti scolastici incidono per il 50% sul voto finale.