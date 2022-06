Maturità 2022, Gherardo Colombo a Fanpage.it: “Liliana Segre è un simbolo, hanno scelto lei, non me” Il libro di Gherardo Colombo sulla vita della senatrice Liliana Segre tra le tracce di italiano alla maturità 2022. A Fanpage.it l’ex magistrato spiega perché è importante conoscere la figura della senatrice.

A cura di Enrico Spaccini

L’ex magistrato Gherardo Colombo

La prima maturità post Covid-19 è ufficialmente iniziata. Questa mattina gli studenti di tutta Italia si sono ritrovati in aula per affrontare la prima prova: il tema di italiano. Tra le tracce, anche "La colpa di essere nati".

Un libro che racconta la vita della senatrice Liliana Segre sin dalla sua infanzia. Una storia che ha come sottofondo ingombrante il Ventennio fascista e le leggi razziali del 1938. Il testo che i ragazzi dovevano analizzare è un estratto del dialogo che la senatrice ha con Gherardo Colombo.

Intervistato da Fanpage.it, l'ex magistrato ha spiegato perché è importante ancora raccontare questo tipo di testimonianze e ha provato a dare qualche consiglio ai maturandi 2022. "Anche se avrei dovuto darglieli ieri sera".

Si immaginava che un suo testo potesse apparire tra le tracce di maturità?

In realtà non me lo aspettavo. Però bisogna dire che la senatrice è un personaggio così importante che, insomma, ce se lo poteva anche immaginare. Diciamo che più che me, hanno scelto lei.

Perché è importante parlare della senatrice Segre?

La senatrice è una figura positiva, un simbolo. Tutti dovrebbero conoscere la sua storia, anche quella personale. Che va al di là della solita testimonianza. La sua vita si è intrecciata inevitabilmente con le leggi razziali. Il momento storico peggiore del nostro passato più recente. Ancora oggi è difficile immaginare un contesto più duro nel quale crescere.

Qual è il segreto per scegliere la traccia giusta da affrontare?

Per scegliere bisogna conoscere, sempre. Anche le tracce di un esame di maturità. Ma non solo il libro sulla storia della senatrice. Gli studenti dovrebbero leggere, conoscere e approfondire almeno tutti i testi che sono stati indicati nelle tracce.

Che consiglio avrebbe dato ieri sera agli studenti?

La cosa più importante in un'analisi di un testo come questo è seguire un percorso logico, ben definito. Che è un consiglio che vale praticamente per ogni traccia. Poi ormai gli studenti saranno già usciti dalle aule, quindi direi che è troppo tardi. Avrei dovuto dirglielo ieri.

Lei quale traccia avrebbe scelto? Escluso quella che parla del suo libro, ovviamente.

Avrei scelto Luigi Ferrajoli, sicuramente. Con il suo "Perché una Costituzione della terra". Abbiamo un bisogno estremo di una costituzione mondiale. Una cosa che ci serve per poter andare avanti. Per vivere.

Questo mondo che viviamo ha guerre, carestie, fame, l’emergenza climatica. Tutte calamità che hanno a che fare con l’operato del genere umano, le conseguenze del nostro comportamento. Per questo ritengo sia necessario adottare una costituzione comune, internazionale, per evitare che l’uomo crei altri problemi.