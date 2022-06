Liliana Segre: “Ho scelto Chiara Ferragni perché parla ai giovani” La senatrice a vita racconta il suo incontro privato con l’imprenditrice e influencer: “Una donna sensibile all’impegno civile, il nostro dialogo è importante”

Un'oretta a chiacchierare tranquille in salotto, come due amiche di lunga data. "Sapevo che la signora Ferragni fa un lavoro molto importante, legato alla moda, ma so che tiene anche all'impegno sociale assieme a suo marito Fedez. Sono contenta che abbia risposto al mio appello e che mi sia venuta a trovare a casa. Presto andremo assieme al Memoriale". Liliana Segre racconta in un'intervista a La Repubblica i dettagli del suo incontro privato con Chiara Ferragni, avvenuto ieri nella sua casa di Milano. Un momento nato dopo che la senatrice a vita aveva dichiarato di voler incontrare l'influencer e imprenditrice digitale, per avvicinare i giovani a un tema come quello della Memoria."Il mio dialogo con una donna come Chiara Ferragni è importante, che può aiutare ad affrontare questi temi anche quelli che la seguono sui social. Chi meglio di lei? Chiara parla con i giovani, Chiara serve ai giovani".

La visita al Memoriale della Shoah

E, per quanto riguarda la data della visita insieme al Memoriale della Shoah, proposta proprio dalla senatrice: "Di sicuro faremo la visita in incognito. E solo a cose fatte, se ne avrà notizia". E prosegue: "A me preme che siano i giovani a fare vivere la Memoria di quel che è stato, la condanna per milioni di persone che avevano la sola colpa di esser nati. Quando lei verrà a fare questa esperienza con me al Memoriale, lo conosceranno tante persone che oggi lo ignorano, come i turisti o i passeggeri della stazione". E Chiara Ferragni non si è certo tirata indietro. "Era proprio contenta di conoscermi e di accettare l'invito a visitare con me il Memoriale". Una strana coppia che ha fatto molto rumore, forse troppo. "C'è stata troppa pubblicità dopo che l'ho invitata a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano, un'idea che mi è venuta senza nemmeno essermi confrontata con la mia famiglia".