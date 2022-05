Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: “Così i giovani non dimenticheranno” “La presenza di Chiara Ferragni per portare i giovani”. La senatrice Liliana Segre ha invitato l’influencer ed imprenditrice per accendere i riflettori sul Memoriale della Shoah.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

La senatrice a vita Liliana Segre vuole invitare l'influencer con milioni di follower in tutto il mondo Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah di Milano. A riportare la notizia La Repubblica. Parole che la sopravvissuta alla deportazione e testimone all'Olocausto ha pronunciato durante la sua ultima visita in via Ferrante Aporti, dove si trovano i binari interrati dai quali partivano i treni per i campi di Auschwitz-Birkenau. "Mi piacerebbe molto incontrarla e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah". Un'idea che la senatrice ha spiegato esserle venuta in mente dopo l'invito inoltrato dai dirigenti del Memoriale, che non ha ricevuto ancora risposta e per l'ammirazione e stima che prova da donna a donna nei confronti della giovane imprenditrice: "È impegnata su diversi temi di importanza sociale". Segre è infatti convinta che la presenza di Ferragni in quel luogo di grande importanza storica e sociale possa incentivare la sensibilità al tema della memoria e la presenza dei giovani, affinché il passato non venga dimenticato o messo da parte: "Sarebbe interessante poter venire insieme qui, davanti a questa grande scritta ‘Indifferenza' che io ho voluto fosse messa all'ingresso del Memoriale, proprio perché è questo oggi il problema da risolvere".

Chiara Ferragni per accendere i riflettori su cultura e temi sociali

Non è la prima volta che l'influencer Chiara Ferragni viene invitata e coinvolta in iniziative sociali e culturali, come ad esempio alla Galleria degli Uffizi di Firenze, dove la sua foto ha portato un boom di giovani visitatori. L'imprenditrice con la sua presenza in grado di porre ogni cosa sotto ai riflettori, è già stata protagonista di numerose campagne in Italia e all'estero. Questa volta ad invitarla sono i dirigenti del Memoriale della Shoah e la senatrice Segre in persona: "Spero che leggerà quest'invito, se ne avrà voglia, sarò contenta di poterle raccontare e spiegare perché è nato il Memoriale della Shoah e che significato ha per la città di Milano e per l'Italia intera, per le future generazioni soprattutto".