Nuovo governo, le news di oggi: Meloni: “Subito al lavoro”. Dopo la fiducia alle Camere si apre la partita dei sottosegretari

Il governo Meloni ha ottenuto la fiducia ieri sera la fiducia anche al Senato (alla Camera l'aveva ricevuta il giorno precedente). Il risultato era ampiamente previsto: 115 sì, 79 no e 5 astenuti. La coalizione è compatta: se si esclude il voto del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che non ha partecipato alla votazione, tutti i senatori della coalizione di centrodestra hanno votato a favore. Meloni ha ricevuto il voto favorevole dei 62 senatori di Fratelli d'Italia, dei 29 della Lega, dei 18 di Forza Italia e dei sei di Noi moderati.

Compatto anche il voto delle opposizioni. Nel suo discorso alle Camere la premier dice di aver voluto "disegnare una visione, un manifesto programmatico": "È un bene che gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi e che ereditiamo". Per quanto riguarda le prime misure annuncia che si partirà dal "taglio di 5 punti del cuneo fiscale" e dall"innalzamento del tetto al contante a 10mila.

Dopo il voto di fiducia Meloni twitta così: "Anche il Senato ha votato la fiducia al governo. Abbiamo presentato in campagna elettorale un programma chiaro e dettagliato. Manterremo gli impegni: il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l'essenza della democrazia. Subito al lavoro per rispondere alle urgenze dell'Italia". In serata Berlusconi ha riunito i suoi ministri e i capigruppo a Villa Grande, per discutere le priorità del governo e le ricette del partito. Oggi la segreteria del Pd, domani la direzione.