La Lega vuole alzare il tetto al contante a 10mila euro Alzare il tetto al contante da 2mila a 10mila euro. È questo l’obiettivo di una proposta di legge firmata dal deputato della Lega Alberto Bagnai. Ecco cosa cambierebbe e qual è il tetto del contante negli altri Paesi europei.

A cura di Annalisa Girardi

La Lega vuole alzare il tetto al contante a 10mila euro. Si tratta di una proposta di legge presentata dal deputato del Carroccio Alberto Bagnai, che potrebbe già finire in Manovra. Attualmente il limite per i pagamenti cash è fissato a 2mila euro, per cui si tratterebbe di un notevole aumento. "È nel programma di centrodestra, le nostre proposte vengono dal programma condiviso", ha detto Matteo Salvini commentando la proposta mentre arrivava in Senato per il voto di fiducia.

In effetti, nel programma della coalizione di centrodestra è inserito questo punto:

Innalzamento del limite all'uso del denaro contante, allineandolo alla media dell'Unione Europea

Ma a quanto ammonta le media europea? I dati sono quelli dell'European Consumer Centres Network. Il tetto al contante varia molto da Paese a Paese, dai mille euro di Francia e Portogallo ai 15mila di Polonia e Croazia. Bisogna poi contare che non tutti i Paesi in Europa hanno un limite per i pagamenti in contante. Questo è particolarmente diffuso tra gli Stati mediterranei e quelli dell'Est. C'è anche in Belgio, dove è fissato a 3mila euro, in Spagna, dove arriva a 2.500 euro, e Grecia, a 1.500 euro. E ancora, in Bulgaria (5.100 euro), Romania (2.100 euro), Slovacchia (5mila euro) e Repubblica Ceca (14mila euro).

In Italia questo limite è cambiato diverse volte negli ultimi anni. Nel 2011, con il decreto Salva Italia del governo Monti, il limite era sceso a mille euro, per essere poi riportato a 3mila euro nel 2016 con la legge di Stabilità dell'esecutivo guidato da Renzi. Infine, a inizio 2022 era inizialmente tornato a quota mille euro per poi salire a 2mila euro per una modifica inserita nel Milleproroghe. Il piano era quello di tornare a mille euro a partire dal 2023. Ma ora, con la proposta della Lega, non è più scontato.

Anzi, il limite al contante potrebbe aumentare fino ai 10mila euro, in controtendenza con le norma approvate negli ultimi anni. Regole che avevano l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, incentivando i pagamenti tracciabili attraverso sistemi elettronici e contenendo, appunto, l'uso del contante.