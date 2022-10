Governo, Meloni al lavoro sui ministri: oggi l’elezione dei vicepresidenti di Camera e Senato, ultime news

"Siamo pronti a impegnarci al massimo e a fare la nostra parte in una maggioranza in cui siamo assolutamente fondamentali". Così Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, in un'intervista a Il Giornale. Sul mancato inserimento nella lista della squadra di governo dice di non essere "delusa, e perché mai? Sono assolutamente entusiasta che il presidente Berlusconi, che ringrazio, abbia ritenuto di indicare il mio nome alla guida del gruppo al Senato. Essere stata eletta all'unanimità è per me motivo di grande orgoglio e sono pronta a mettermi al lavoro e a ricambiare la fiducia che i colleghi hanno riposto in me". Non ha dubbi sulla coesione del centrodestra. "Ho letto tante falsità in questi giorni. Il centrodestra è e resterà unito. Abbiamo vinto le elezioni e abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di governare. La cosa importante andare avanti coesi nell'interesse del Paese e degli italiani. Ed è quello che stiamo facendo".