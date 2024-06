Elezioni Piemonte 2024 in diretta: l’affluenza si è fermata al 17,6%, orari dei seggi e come votare alle regionali

In diretta le elezioni regionali in Piemonte 2024: seggi aperti anche oggi, domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23:00 in contemporanea alle elezioni europee e comunali, a seguire lo spoglio per i risultati e i primi exit poll in tempo reale. Ieri l'affluenza si è fermata al 17,6%.

Il presidente uscente, Alberto Cirio (vicesegretario di Forza Italia) sarà candidato per un secondo mandato e sostenuto da tutto il centrodestra. Oltre a Cirio, i candidati sono l'assessora torinese Gianna Pentenero per il centrosinistra, la consigliera regionale Sarah Disabato per il Movimento 5 stelle, l'avvocato Alberto Costanzo per la lista Libertà e la consigliera regionale e nota attivista No Tav Francesca Frediani per la lista di sinistra Piemonte popolare.

Ma come si vota alle elezioni in Piemonte 2024? La legge elettorale del Piemonte prevede che si possano esprimere fino a due preferenze sulla scheda, ma se si mettono due persone devono essere di sesso diverso. In virtù della nuova legge elettorale per la regione Piemonte approvata nel 2023, i cinquanta consiglieri regionali vengono eletti per almeno l'80% (quindi almeno quaranta) attraverso un sistema proporzionale. Fino a un massimo di dieci, invece, saranno eletti con il maggioritario. Alla coalizione vincente viene assegnato un premio di maggioranza che le permetterà di ottenere il 55% dei seggi in Consiglio regionale.

Elezioni in Piemonte 2024, ultime news in diretta:

08:30 Il fac simile della scheda elettorale In Piemonte ci sono otto circoscrizioni, una per provincia: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. Ecco i fac-simile delle schede verdi che verranno consegnate (insieme a quella grigia della circoscrizione Nord-Ovest per le elezioni europee): Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Alessandria Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Asti Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Biella Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Cuneo Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Novara Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Torino Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Verbano-Cusio-Ossola Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione di Vercelli A cura di Pietro Forti 08:00 Quante preferenze è possibile esprimere Oltre al candidato presidente, si può votare una lista. Non è necessario che sia collegata al presidente che si vuole votare: alle regionali è permesso il voto disgiunto, perciò si può votare una lista che appoggia un diverso candidato presidente. L'elettore, accanto al simbolo della lista che ha barrato, può esprimere un massimo di due preferenze, rispettando l'alternanza di genere: non può votare due uomini o due donne. Con la modifica della legge elettorale, infatti, le liste hanno dovuto rispettare la parità di genere (non più del 60% dei candidati può essere dello stesso genere). A cura di Pietro Forti 07:30 Come si vota alle elezioni regionali Oltre alla scheda grigia delle elezioni europee per la circoscrizione Nord-Ovest, agli elettori in Piemonte anche viene data anche una scheda verde, dove votare per il presidente e per il Consiglio della Regione. La legge elettorale regionale nel 2023 è stata modificata: è presidente il candidato più votato. Alla coalizione del vincitore viene assegnato il 55% dei seggi in Consiglio regionale grazie al premio di maggioranza. Il numero di seggi sale al 60% se dovesse ottenere più del 45% dei voti e arriverà fino al 64% dei seggi qualora venisse votato dal 60% degli elettori. A cura di Pietro Forti 06:30 Come richiedere la tessera elettorale Per chi non ancora ha la tessera elettorale, per chi l'ha smarrita e per chi ha esaurito lo spazio per i timbri oggi sarà ancora possibile recarsi al Comune per ritirarla: basta portare con sé un documento di identità in corso di validità. La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero identificativo e riporta circoscrizione e numero di sezione, ovvero l'ufficio nel seggio dove si vota: perciò, se ci si è trasferiti in un nuovo Comune di residenza, bisogna richiedere una nuova tessera elettorale. A cura di Pietro Forti 06:15 Quali documenti portare ai seggi Per votare alle elezioni regionali in Piemonte è necessario portare con sé al seggio un valido documento di identità e la tessera elettorale. Chi ha perso la tessera o ha raggiunto il limite di timbri può ancora chiedere di averne una nuova presso gli uffici elettorali del proprio Comune, verificando gli orari di apertura sul sito. A cura di Pietro Forti 06:10 Gli orari di apertura e chiusura dei seggi oggi domenica 9 giugno 2024 Oggi domenica 9 giugno 2024 ci si potrà recare a votare a partire dalle ore 7:00. I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23:00. A cura di Pietro Forti 06:01 Le elezioni regionali in Piemonte 2024 in diretta, le notizie su affluenza e risultati Oggi domenica 9 giugno è l'ultimo giorno per recarsi ai seggi. Si vota per eleggere i membri del Consiglio regionale e il presidente della Regione Piemonte. L'ultimo dato sull'affluenza alle urne di ieri alle 23 era dell'XX,X%; alle 19 era stata dell'XX,X%. A cura di Pietro Forti