Affluenza elezioni Piemonte 2024, alle ore 12 ha votato il 29% degli elettori il 9 giugno Oggi 9 giugno 2024 si vota anche per le Regionali in Piemonte. I seggi erano aperti già ieri, sabato 8 giugno 2024, dalle 15 alle 23, mentre oggi si potrà votare dalle 7 alle 23. I cittadini sono chiamati a rinnovare il Consiglio Regionale e eleggere il Presidente di Regione. Alle ore 12, il dato sull'affluenza registra una partecipazione al voto del 29,2% degli elettori.

A cura di Luca Capponi

Oltre che per le elezioni europee, tra ieri 8 giugno 2024 e oggi, 9 giugno, si vota anche per eleggere il presidente del Piemonte e per il rinnovo del Consiglio regionale. Nella giornata di oggi, 9 giugno 2024, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23.

Alle ore 12, il dato sull'affluenza registra una partecipazione al voto del 29,2% degli elettori. Nelle precedenti elezioni, l'affluenza alle ore 12 era stata del 19,57%: ma nel 2019 si votò in un solo giorno, mentre quest'anno i seggi sono rimasti aperti anche ieri, dalle 15 alle 23. Cinque anni fa, l'affluenza alle ore 19 sfiorava il 50%, mentre il dato definitivo – alle 23 – fu del 63,34%.

I seggi chiuderanno stasera, alle ore 23. Immediatamente dopo verrà diffuso un primo exit poll, ma lo scrutinio dei voti inizierà solo domani, lunedì 10 giugno, dalle ore 14. Un'ora dopo, intorno alle 15, verrà diffusa la prima "proiezione" dei voti validi. Per i risultati definitivi, quindi, bisognerà probabilmente aspettare la prima serata di domani. Per quanto riguarda l'affluenza, è previsto un nuovo aggiornamento alle ore 19, prima del dato definitivo delle 23.

Nel 2023 la legge elettorale della regione Piemonte è stata modificata. Il prossimo presidente sarà il candidato più votato e alla sua coalizione sarà assegnato, grazie al premio di maggioranza, il 55% dei seggi in Consiglio regionale. Le elezioni del 2019 videro il successo di Alberto Cirio (centrodestra) che ottenne il 49,86% delle preferenze. Cirio è candidato anche in queste elezioni, per un secondo mandato. I suoi avversari sono Gianna Pentenero (centrosinistra), Sarah Disabato (Movimento 5 Stelle), Alberto Costanzo (Libertà) e Francesca Frediani (Unione Popolare).

Il dato dell'affluenza alle ore 23.00 di ieri

L'ultimo dato dell'affluenza per la prima giornata di votazioni, alle ore 23 di sabato 8 giugno, era pari al 17,51%. All'ultima tornata elettorale, nel 2019, si votò solo nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 e i dati sull'affluenza erano stati questi: 19,57% alle 12, 49,73% alle 19 e – il dato definitivo – 63,34% alle 23.