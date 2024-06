video suggerito

Elezioni Caltanissetta 2024, exit poll e proiezioni in diretta: in testa Walter Tesauro (Cdx) Seggi chiusi alle 23 a Caltanissetta per le elezioni amministrative 2024. Secondo i primi exit poll nell’unico capoluogo di provincia siciliano al voto, Caltanissetta, Walter Tesauro, candidato del centrodestra, è avanti con una forchetta tra 37-41%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Oltre alle Europee e alle Regionali in Piemonte, in questa tornata elettorale si vota anche per le amministrative in oltre 3.700 Comuni, tra cui Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo, Caltanissetta, Vibo Valentia. I seggi hanno chiuso alle 23, subito dopo è partito lo spoglio per le Europee, mentre dalle 14 di domani, lunedì 10 giugno, inizierà lo spoglio per le amministrative.

Il consorzio Opinio Italia ha pubblicato per la Rai gli exit poll relativi alle principali città italiane al voto, tra cui ci sono anche i sei capoluoghi di Regione e 23 capoluoghi di provincia. Una precisazione è d'obbligo: gli exit poll non sono percentuali basate su dati reali. Funziona così: gli intervistati, dopo aver votato, hanno ricevuto una copia identica della scheda elettorale, e sono stati invitati a replicare segretamente il voto, per poi inserirlo nell'urna dell'intervistatore. Per avere le prime proiezioni, basate su dati reali, bisogna attendere le 14 di domani.

A Caltanissetta, unico capoluogo, sui 37 Comuni al voto l'8 e 9 giugno.in cui si vota per eleggere il sindaco, è sfida a 5: corrono per la poltrona di primo cittadino l'attuale sindaco Roberto Gambino del M5s, il candidato del centrodestra Walter Tesauro, l'avvocato Annalisa Petitto, unica donna in corsa, sostenuta da sette liste civiche, il dirigente dell'ispettorato regionale dell'Agricoltura Angelo Failla spinto da una lista civica e il candidato di Forza del popolo Ignazio Riggi. A fianco di Roberto Gambino, 62 anni, anche Sud chiama Nord di di Cateno De Luca.

Nell'ultima tornata elettorale Gambino vinse al ballottaggio con il 58,5% dei voti. Il centrodestra, che proprio cinque anni fa perse la sfida con il candidato pentastellato, ci riprova ora con Tesauro, avvocato penalista, 62 anni, sostenuto dal deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. Con lui ci sono 7 liste: oltre a Fi, Udc-Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Dc. Annalisa Petitto, 46 anni, ha lasciato il Pd un anno e mezzo fa. È considerata tra i favoriti grazie all'appoggio di sette liste civiche. Il Pd le ha offerto il suo sostegno ma senza simbolo e in una lista civica insieme al movimento Futura.

Exit poll e proiezioni alle elezioni comunali Caltanissetta 2024

Nel primo exit poll per le comunali a Caltanissetta, diffuso dal consorzio Opinio Italia per la Rai, Walter Tesauro, candidato del centrodestra, è in vantaggio con una forchetta tra 37-41%, seguito Annalisa Petitto, del centrosinistra, con 30-34%. Il sindaco uscente Roberto Gambino (M5s) con 21-25% è terzo.

Elezioni Caltanisetta 2024, affluenza definitiva al 55,9%: quando arrivano i risultati

Lo spoglio per le elezioni amministrative a Caltanissetta non inizierà prima di domani pomeriggio. In Sicilia, nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e consigli comunali l'affluenza è stata del 49,99%. Sono stati chiamati al voto 462.281 elettori. A Caltanissetta l'affluenza è stata del 55,90%, lo 0,63% in meno rispetto alle precedenti comunali.