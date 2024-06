video suggerito

Elezioni comunali 2024, affluenza al 34,4% alle ore 12 il 9 giugno Per questa tornata elettorale, che riguarda le elezioni europee e le regionali in Piemonte, si vota anche per le amministrative 2024, in più di 3.700 comuni, con sei capoluoghi di regione al voto. Seggi aperti nella giornata di sabato, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. L'affluenza alle 12 di oggi è stata del 34,4%

A cura di Annalisa Cangemi

Oggi, domenica 9 giugno, dopo la giornata di ieri, sabato 8 giugno, in concomitanza con le elezioni europee e con le elezioni regionali in Piemonte, si vota per le elezioni amministrative che riguardano 3.520 comuni delle regioni a statuto ordinario, 114 comuni del Friuli-Venezia Giulia, 27 comuni della Sardegna e 37 comuni della Sicilia. È stato possibile recarsi ai seggi dalle ore 15 alle ore 23 di ieri e anche oggi i seggi sono aperti, dalle ore 7 alle ore 23. L'eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, previsto solo per i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno: i seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23 di oggi e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

Tra i comuni che dovranno eleggere un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale ci sono anche 29 capoluoghi di provincia: tra questi, le sfide più calde a cui guardare sono quelle di Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza, che sono anche capoluoghi di regione.

L'eventuale turno di ballottaggio non riguarderà i comuni al voto in Friuli-Venezia Giulia, tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti. L'articolo verrà aggiornato fino a quando non ci sarà un dato definitivo sull'affluenza, atteso per le 23 di questa sera. Il ministero dell'Interno, attraverso la piattaforma Eligendo, diffonderà in tempo reale i dati su affluenza e risultati elettorali relativi a tutte e tre le elezioni, elezioni europee, elezioni regionali in Piemonte e comunali. Il primo dato sull'affluenza nella due giorni di elezioni è stato comunicato sabato 8 giugno alle ore 23, ovvero alla chiusura serale delle urne.

Alle ore 23 di ieri l'affluenza è stata del 20%. Questa mattina invece l'affluenza registrata alle 12 è stata del 34,4%.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali inizieranno, domani, lunedì 10 giugno, alle ore 14. Il consorzio Opinio Italia (di cui fanno parte Istituto Piepoli, Noto Sondaggi e Emg Different) diffonderà alle 23 di questa sera per la Rai i primi exit poll sulle città al voto.