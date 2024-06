video suggerito

Elezioni Pescara 2024, exit poll e proiezioni in diretta: Carlo Masci (cdx) vicino all’elezione diretta Urne chiuse da poco per le elezioni comunali di Pescara: nella città abruzzese si votava non solo per le europee, ma anche per scegliere il nuovo sindaco. Secondo gli exit poll diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai, il sindaco uscente Carlo Masci del centrodestra sarebbe in vantaggio e potrebbe ambire a una vittoria al primo turno. Le stime gli assegnano tra il 47,5 e il 51,5% dei voti. Carlo Costantini, del campo largo, è invece dato al 34-38%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Alle 23 si sono chiusi i seggi anche per le elezioni comunali di Pescara 2024. Sono già stati diffusi gli exit poll diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai, che ci permetteranno di capire chi è in testa. Si è votato per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. La sfida era tra Carlo Costantini (centrosinistra e Movimento 5 Stelle), Carlo Masci, candidato del centrodestra e sindaco uscente, Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa e Domenico Pettinari, sostenuto da alcune liste civiche. In caso di ballottaggio, si voterà domenica 23 giugno 2024 dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7:00 alle 15:00. Stando agli exit poll, che non sono basati sui voti effettivamente scrutinati ma sulle dichiarazioni degli elettori fuori dal seggio, sarebbe in vantaggio Carlo Masci (centrodestra) con una percentuale di voti stimata tra il 47,5 e il 51,5%. Al secondo posto invece c'è Carlo Costantini al 34-38%.

Exit poll e proiezioni alle elezioni comunali Pescara 2024

I primi exit poll danno un vantaggio a Carlo Masci, che può legittimamente ambire a evitare il ballottaggio e ad essere rieletto sindaco già al primo turno. Gli exit poll infatti assegnano al candidato del centrodestra un risultato tra il 47,5 e il 51,5%. Più indietro ci sarebbe invece Carlo Costantini, dato tra il 34 e il 38%. Si tratta comunque di stime iniziali e indicative, che potrebbero anche cambiare quando inizierà lo spoglio dei voti vero e proprio.

Elezioni Pescara 2024, affluenza definitiva sfiora il 60%: quando arrivano i risultati

Il dato definitivo sull'affluenza indica che il 59,47% degli elettori di Pescara è andata a votare negli ultimi due giorni. Gli exit poll sono già arrivati, ma per le prime proiezioni sui risultati definitivi bisognerà aspettare domani. Infatti, lo scrutinio dei voti si dedicherà per prima cosa alle schede delle elezioni europee. Solo dopo si passerà quindi ai voti delle comunali. Dunque, ci si può aspettare che le proiezioni arrivino nel primo pomeriggio di lunedì.