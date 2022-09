Disastro maltempo nelle Marche dopo bomba d’acqua: 7 morti e 3 dispersi, si cerca un bambino

Molte le scuole che oggi resteranno chiuse causa maltempo nelle Marche.

Il sindaco di Barbara ha firmato un'ordinanza, che prevede per oggi la chiusura di tutti gli istituti. Analoga decisione in diversi altri centri colpiti, come Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Cantiano. "Tutte le forze disponibili sono all'opera: protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco", prosegue il primo cittadino di Barbara.

Situazione preoccupante proprio a Cantiano, un paese di duemila abitanti al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona, invaso da acqua e fango, con i cittadini al buio e i telefoni in tilt e diverse auto che galleggiano nella piazza del centro.

Il sindaco, Alessandro Piccini, sui social ha chiesto ai suoi concittadini di restare a casa: "Diversi fiumi sono straripati. L'acqua ha invaso le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio". Il comune è isolato, così come un paio di case di riposo.