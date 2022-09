Bomba d’acqua nelle Marche, fiume esondati e allagamenti: Cantiano e Sassoferrato sommerse Fiumi esondati, smottamenti, allagamenti e intere cittadine travolte da acqua e fango come Sassoferrato e Cantiano: drammatiche le immagini del maltempo che arrivano dalle Marche.

A cura di Antonio Palma

Una violenta ondata di maltempo ha colpito le Marche tra il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 15 settembre, con fiumi esondati, smottamenti e allagamenti e intere cittadine travolte da acqua e fango come Sassoferrato, in provincia di Ancona e Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino.

Una vera e propria bomba d'acqua quella che si è scatenata tra Ancona e il Pesarese. Sono caduti oltre 320mm di pioggia in poche ore che hanno trasformato strade in fiumi e fatto straripare corsi d'acqua che si sono trasformati in cascate di fango.

A Cantiano, dove diversi fiumi sono straripati, l‘acqua ha invaso le vie centrali del Paese e la viabilità è stata interrotta in diversi tratti. Per via degli allagamenti, è stata chiusa anche la statale in direzione Gubbio. Situazione ancora più terribile a Sassoferrato (Ancona), dove alcune persone hanno segnalato di essere rimaste bloccate in casa segnalando allagamenti di locali interrati, smottamenti, corsi d'acqua esondati e alberi caduti a terra.

Leggi anche Chicchi di grandine gigante devastano Sestri Levante e Chiavari: i video e le foto del maltempo

“Raccomandiamo tutti i cittadini di rimanere presso la propria abitazione evitando ogni tipo di spostamento. Contattare le forze dell’ordine solo in caso di comprovata necessità. Su ordinanza del Sindaco inoltre è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, istituti scolastici e asili nido di ogni ordine e grado per l’intera giornata di domani 16 settembre 2022”, comunica il comune di Sassoferrato.

Alberi caduti, allagamenti e strade impraticabili anche a Arcevia e Fabriano e in vari paesi come Osimo, Jesi e Genga. Una vera e propria alluvione sarebbe in corso in queste ore anche a Senigallia. Le immagini riprese dai cittadini sia nella provincia di Pesaro Urbino sia quella di Ancona e diffuse sui social sono terribili. Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono al lavoro per cercare di aiutare le persone che sono rimaste intrappolate in abitazioni e auto.

Si segnalano anche numerosi Black out elettrici. Interventi in corso anche dalla Protezione civile. A causa del maltempo in atto, è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Marche. Mobilitati tutti i servizi di emergenza. Domani scuole chiuse in molti comuni.