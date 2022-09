Chi sono i morti e i dispersi dell’alluvione nelle Marche: tra loro anche bambini I nomi delle prime quattro vittime di Pianello d’Ostra (Ancona), mentre sulle altre identità mancano conferme. Ci sono quattro dispersi: uno, di 8 anni, era scivolato via dalle braccia della mamma.

A cura di Biagio Chiariello

Fernando Olivi, ultraottantenne, Diego Chiappetti di 52 anni, e padre e figlio Giuseppe Tisba, 65 anni, e Andrea Tisba di 25 anni sono le prime quattro vittime identificate dell'alluvione che ha colpito nella notte le Marche. Abitavano tutti a Pianello d'Ostra, in provincia di Ancona.

"Nel palazzo dell'ufficio postale ci sono stati due morti, padre e figlio. Poveretti…". Così Francesco Federiconi, direttore dell'ufficio postale del comune, nell'entroterra di Senigallia sconvolto dal maltempo. "È stato peggio dell'ultima volta – dice – Il ponte ha fatto da tappo e l'acqua si è alzata velocemente, entrando nelle case fino quasi al soffitto. Ora è tutto malta, le auto portate anche a 4-500 metri di distanza, ribaltate sulla carreggiata".

C'è poi un'altra vittima Trecastelli, pare si tratti di una donna di 72 anni trovata cadavere nel seminterrato nella frazione di Passo Ripe, e una a Barbara, tutti comuni in provincia di Ancona. Stamattina i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. C'è poi un'ottava vittima.

Ma la drammatica nottata di maltempo ha fatto contare anche quattro dispersi, tra questi due sono bambini. Uno, di 8 anni, era scivolato via dalle braccia della mamma, poi salvata dai vigili del fuoco nei pressi di Ostra; e una ha 10 anni, e non si trova come sua madre.

L'ondata di maltempo che ha colpito le Marche "non era prevista a questi livelli, non avevamo livelli di allarme. E l'esondazione del Misa, in particolare, "è stata repentina e improvvisa". Così l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi. In alcune località, "non c'è stato tempo di intervenire, ci sono persone che magari erano in strada o sono uscite non rendendosi conto del pericolo".

Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è ora in viaggio dopo la bomba d'acqua. Al momento non piove più nella zona di Senigallia, ma proseguono incessanti le operazione di soccorso a persone in difficoltà dopo le forti piogge che hanno causato anche molte frane. L'assessore regionale alla Sanità Saltamartini: "Ci sono moltissime frane nell'entroterra di Senigallia, anche il più piccolo fosso in campagna, prosciugato dalla siccità, quando è stato invaso dalla pioggia si è trasformato in un fiume di detriti".