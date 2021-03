Continua l’emergenza coronavirus covid-19 in Italia e nel mondo, nell’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della salute registrati ulteriori 23.696 casi contagio nelle ultime 24 ore su 349.472 tamponi effettuati. Il tasso di positività è sale al 6,8%. Stabile il numero dei morti Covid: 460. Boom di contagi e decessi in Lombardia: oltre cinquemila le infezioni e 100 le vittime. Ecco l’elenco regione per regione

Lombardia: +5.046

Veneto: +1.861

Piemonte: +2.582

Campania: +2.068

Emilia Romagna: +2.070

Lazio: +2.055

Toscana: +1.518

Sicilia: +895

Puglia: +2.033

Liguria: +494

Friuli Venezia Giulia: +842

Marche: +621

Abruzzo: +310

Sardegna: +211

P.A. Bolzano: +137

Umbria: +113

Calabria: +475

P.A. Trento: +177

Basilicata: +116

Molise: +21

Valle d'Aosta: +61

Attesa oggi per il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità che porterà al cambio di colore per alcune regioni a partire da lunedì 29 marzo. La Valle D’Aosta passa in zona rossa, come annunciato dallo stesso Governatore, mentre il Lazio spera nella zona arancione. A rischio zona rossa anche la Toscana e il Veneto. Dal 3 al 5 aprile, comunque, tutta l'Italia tornerà in rosso, per evitare spostamenti e assembramenti durante i giorni delle vacanze di Pasqua. Continua la campagna vaccinale con 8.765.085 di dosi somministrate e 2.787.749 persone completamente vaccinate. Proprio sui vaccini continua lo scontro tra Ue e le case farmaceutiche, in particolare AstraZeneca, per le mancate consegne delle dosi e i ritardi. Draghi al vertice Ue: "I cittadini europei sono delusi da AstraZeneca". Von der Leyen: "AstraZeneca rispetti patti, solo dopo potrà esportare". Intanto Draghi convoca le Regioni per discutere del piano vaccini.

Nel mondo 125,5 milioni di casi e 2,7 milioni di morti. "Siamo mobilitati ad aumentare sostanzialmente la produzione e la distribuzione dei vaccini anti-Covid nelle prossime settimane in Ue "ha annunciato il presidente della Commissione europea, Charles Michel, al termine della videoconferenza dei leader Ue. Da domenica chi arriverà in Germania in aereo dovrà presentare, prima della partenza dall'estero, un test che provi la negatività al Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Berlino. Il Messico ha superato la soglia dei 200mila morti per coronavirus, diventando il terzo Paese al mondo per numero di vittime dietro solo a Stati Uniti e Brasile. Il numero esatto delle vittime in Messico, come riportato dal ministro della Salute nel bollettino quotidiano, è di 200.211.