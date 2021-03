Nuovo cambio per i colori delle Regioni. Non tutte, però, si sposteranno da una zona all'altra, con il conseguente cambio di regole, lo stesso giorno. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità ha confermato i dati per alcuni territori, evidenziando il peggioramento per altri. Perciò saranno quattro le Regioni che cambieranno colore la prossima settimana, passando da zona rossa a zona arancione o il contrario. La formula, però, sarà diversa. Per il passaggio da arancione a rosso il ministro Speranza firmerà una nuova ordinanza in serata, mentre per il percorso opposto, ovvero il ritorno alla fascia con meno misure restrittive, si attenderà la scadenza di quella di due settimane fa.

Toscana, Calabria e Valle d'Aosta entreranno in zona rossa lunedì 29 marzo: l'ufficialità sarà data proprio dalla firma del ministro della Salute sulla nuova ordinanza. Le tre Regioni, che hanno visto peggiorare i propri dati, passeranno nella zona con le misure più restrittive a partire dal primo giorno della prossima settimana, così come previsto dal primo Dpcm firmato da Draghi, che ha spostato il cambio di fascia dalla domenica al lunedì. Differente sarà il discorso per il Lazio, che passa da zona rossa a zona arancione: in questo caso si attenderà la scadenza dell'ordinanza che aveva inserito la Regione in zona rossa, che sarà alla mezzanotte di lunedì. Per questo motivo il Lazio sarà arancione solo da martedì 30 marzo.

Il Lazio, quindi, tornerà in zona arancione martedì e ci resterà fino a venerdì, quando inizieranno i tre giorni di zona rossa nazionale previsti per le feste di Pasqua. Per quanto riguarda le scuole del Lazio, la situazione è ancora diversa: si tornerà alla didattica in presenza il 30 e il 31 marzo solo per materna, elementari e medie. Solo per due giorni però, perché il primo aprile inizia il periodo delle vacanze di Pasqua in cui le lezioni sono sospese. Niente da fare per le superiori che invece resteranno in dad, ma potrebbero tornare in classe proprio dopo la fine delle vacanze, dopo il 6 aprile.