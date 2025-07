Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell: il cantante annulla il suo concerto in Valle d’Aosta

Simone Cristicchi ha annunciato, attraverso una storia su Instagram, di soffrire della paralisi di Bell, una forma di parlisi facciale acuta. Ha annullato la sua partecipazione per il concerto del prossimo 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta.

Simone Cristicchi, via Instagram Stories

Con una storia postata sul suo profilo Instagram, Simone Cristicchi ha annunciato di soffrire della paralisi di Bell, una condizione "temporanea che richiede riposo e attenzione". L'autore di Quando sarai piccola è stato costretto ad annullare un concerto in Valle d'Aosta il prossimo 12 luglio al Forte di Bard, un evento inserito nella rassegna Aosta Classica. Ieri era arrivato l'aggiornamento da parte degli organizzatori, che avevano giustificato l'annullamento "a seguito di un sopravvenuto problema di salute dell'artista". Non ci sono ancora aggiornamenti su ulteriori defezioni da parte del cantante, che dovrebbe continuare il Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025 dal prossimo 19 luglio al Teatro Romano di Verona, nella line-up del Festival Contaminazioni Musicali.

La storia su Instagram di Simone Cristicchi

Che cos'è la paralisi di Bell, la malattia che ha colpito Simone Cristicchi

Simone Cristicchi ha annunciato in una storia su Instagram di soffrire della paralisi di Bell, una diagnosi che non gli permetterà di esibirsi al Forte di Bard il prossimo 12 luglio. Come riporta la classificazione dell'OMS, si tratta di una "forma di paralisi facciale periferica acuta idiopatica, di solito unilaterale, dovuta a disfunzione del nervo cranico". Il cantante è reduce da una grande partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Quando sarai piccola, classificandosi al 5° posto finale e conquistando il Premio Lucio Dalla, Giancarlo Bigazzi e Lumezia. La paralisi di Bell è quella che nel 2024 colpì anche Simona Ventura che nonostante la malattia non smise di apparire nella co-condurre Citofonare Rai 2.

Il tour estivo 2025 di Simone Cristicchi

Con l'interruzione a causa della paralisi di Bell, è ancora incerta la presenza del cantante di Ti regalerò una rosa nelle prossime date del suo Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025. Il cantante è accompagnato in tour dalla propria band storica, con Riccardo Corso alle chitarre, Andrea Rosatelli al basso, Riccardo Ciaramellari alle tastiere e Valter Sacripanti alla batteria, accompagnati dallo Gnu Quartet. Il tour dovrebbe continuare con altre 8 date, fino all'11 agosto, quando Cristicchi si dovrebbe esibire nella cornice del Parco Archeologico di Paestum e Velia.