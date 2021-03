Il Lazio tornerà in zona arancione a partire dalla mezzanotte tra lunedì e martedì 30 marzo. Da martedì, quindi, riapriranno anche le scuole (e non lunedì, come aveva annunciato in un primo momento anche il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti). Riapriranno soltanto gli asili, le scuole elementari e le medie. Gli studenti delle superiori continueranno con la didattica a distanza. Dopo Pasqua è previsto un rientro in classe anche per loro. I ragazzi, ha annunciato Zingaretti, potranno effettuare un tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione.