Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 luglio: le nove regioni a rischio

Il maltempo continua a interessare diverse aree del Nord e del Centro Italia e, in virtù di questa instabilità ancora in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 14 luglio. L'avviso riguarda nove regioni tra Nord e Centro, a causa dei temporali che continueranno a insistere soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina, dove è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la numero 5 del mese, in transito sull’Europa centrale.

Nel resto del Paese la situazione appare più stabile grazie al rinforzo dell’alta pressione che sta riportando condizioni generalmente più soleggiate, specialmente al Centro e al Sud. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì, il Nordest potrebbe essere nuovamente raggiunto da correnti instabili che potranno estendersi fino al medio Adriatico.

Per il momento, le temperature resteranno estive ma senza eccessi, con valori generalmente sotto i 35 gradi. È però atteso un aumento più deciso dal prossimo fine settimana, quando la componente africana dell’anticiclone potrebbe riportare il caldo intenso su gran parte della Penisola.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani, lunedì 14 luglio, un'allerta meteo gialla per rischio idraulico su alcuni settori del Piemonte, di colore giallo per rischio temporali su zone di Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e sempre gialla ma per rischio idrogeologico su altri settori della Toscana.

Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per lunedì 14 luglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Piemonte: Belbo e Bormida

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Meteo, le previsioni per domani 14 luglio

Domani, domenica 14 luglio, il tempo si presenterà variabile al Nord, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Al mattino sono previsti rovesci e temporali tra Valle d’Aosta e Ossola, mentre nel pomeriggio l’instabilità si concentrerà sulle Alpi centro-orientali e, più localmente, sull’Appennino emiliano.

Sul resto d’Italia, la giornata sarà perlopiù stabile e soleggiata, con qualche nuvola di passaggio sulle regioni centrali ma senza fenomeni rilevanti. Le temperature massime saranno in ulteriore lieve aumento ovunque, pur senza raggiungere livelli di caldo intenso: al Sud e in Sicilia si potranno toccare punte di 33-35 gradi. I venti soffieranno deboli su gran parte del territorio.