Quali sono le province in cui i contagi stanno aumentando più velocemente

Ecco quali sono le province italiane in cui i contagi corrono aumentano maggiormente rispetto al rilevamento della giornata di ieri. In Lombardia il virus corre a Mantova, in Piemonte a Cuneo, in Campania a Benevento, in Emilia Romagna a Parma, nel Lazio a Frosinone, in Toscana a Prato e in Sicilia ad Agrigento.