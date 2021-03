La Toscana passa dalla zona arancione alla zona rossa. Lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani, anticipando l'ordinanza che verrà firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Giani ha comunicato che la Toscana diventa zona rossa per il rischio Covid sul suo profilo Facebook. "Il Ministro Roberto Speranza mi ha appena comunicato le risultanze della cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico. I dati della Toscana hanno un valore di contagi su 7 giorni pari a 251 su 100mila abitanti, rispetto al limite previsto dal decreto legge approvato dal Governo Draghi di 250 su 100mila abitanti. Il decreto del Ministero della Salute prevede quindi la zona rossa per la Toscana da lunedì 29 Marzo fino al 6 Aprile, tenendo conto che nei giorni 3-4-5 Aprile si sovrappone al provvedimento del Governo per la zona rossa prevista in tutta Italia", si legge.

Toscana da zona arancione a zona rossa

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati 1.527 i casi di Coronavirus registrati (1.472 confermati con tampone molecolare e 55 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 156.354 (82,8% dei casi totali). Sono stati eseguiti 15.093 tamponi molecolari e 10.957 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 10.688 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,3% è risultato positivo. "Non lo so" se la Toscana rimane arancione anche la prossima settimana "perché la decisione è competenza del ministero sulla base dei dati. Oggi in giornata lo sapremo, e mi adeguerò alla valutazione. Siamo proprio al limite", aveva detto prima della comunicazione del ministro Speranza il presidente Giani.