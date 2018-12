Legge di bilancio, il testo arriva alla Camera: le opposizioni protestano

La legge di bilancio è stata inviata all’Aula di Montecitorio per l’approvazione definitiva. In nottata, le opposizioni hanno duramente protestato in commissione Bilancio in quanto il testo della legge è stato mandato alla Camera senza che ci sia stata possibilità di discutere i circa 350 emendamenti presentati.