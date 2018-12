Nella giornata di domenica 16 settembre si è diffusa la notizia dell'aggressione alla deputata pentastellata Mara Lapia. Secondo i primi racconti, la donna sarebbe stata aggredita sabato 15 dicembre da un signore all'interno del supermercato Lidl di Nuoro e avrebbe riportato una serie di contusioni e ferite e dai referti risulterebbe la presenza di un'infrazione della sesta costola.

La notizia dell'aggressione alla deputata è stata resa pubblica domenica scorsa dal capogruppo M5S Francesco D'Uva: "Mara è stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente ed ha riportato una frattura costale e varie contusioni. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto. È gravissimo e intollerabile che un uomo, in modo becero e disumano, si accanisca violentemente nei confronti di una donna fino a ridurla in quelle condizioni".

Nelle ore immediatamente successive sui social, e in particolare su WhatsApp, ha iniziato a circolare un audio anonimo della durata di 2.54 minuti nell'ambito del quale una testimone oculare ha raccontato la propria versione dei fatti, smentendo la notizia dell'aggressione. Secondo la presunta testimonianza acquisita dalla Squadra Mobile titolare delle indagini, l'onorevole Lapia non sarebbe stata aggredita come raccontato, ma le ferite se le sarebbe procurate buttandosi a terra da sola.

Nell'audio si sente raccontare dalla donna:

Allora, praticamente stamattina alla LIDL in cassa assisto a questa scena, ovvero a questa signora che litigava con questo signore e la mamma anziana di questo signore per motivi ancora sconosciuti, nel senso che ancora adesso non so per che motivo stessero litigando. Fatto sta che tutto il supermercato assisteva a ‘sta scena.

Questa signora, che molto dopo ho scoperto essere Mara Lapia, lo intimava e lo riprendeva con il telefonino e gli diceva ‘Lasci i documenti, lei non sa chi sono io che ho chiamato la Questura’. E questa roba è andata avanti per un paio di minuti.

Comunque io sono andata avanti con la mia spesa, ho pagato, ce l’avevo al fianco, e lei esce un paio di minuti prima di me inseguendo questo signore e riprendendo con il telefonino. Io esco, mi fermo a parlare con la ragazza che è sempre là fuori con il bambino, quella ragazza carinissima che è sempre fuori dalla LIDL di colore e tengo in braccio il bambino e continuo a osservare la scena.

A un certo punto il signore arrabbiatissimo le diceva un sacco di cose sempre per motivi che non so; la signora anziana si è avvicinata e le ha toccato la spalla come per dirle ‘Smettila, adesso hai rotto le scatole’; lei prende e si butta a terra. Così. Si butta a terra. Io vedo ‘sta scena, restituisco il bimbo alla ragazza e mi avvicino perché ho pensato fosse svenuta. Il mio istinto da crocerossina è stato più forte e mi sono avvicinata e le ho detto ‘Signora, che succede?’. E lei: ‘No, mi hanno aggredita… non ha visto che mi hanno spinto?’. Cioè, delle cose… io sono rimasta così e ho pensato ‘Questa è matta, ho beccato una matta fuori dal lavoro’.

Le dicevo ‘Signora, ma di cosa sta parlando? Io ho visto tutto, non l’ha aggredita nessuno’. In quel momento è arrivata la polizia che ovviamente lei aveva chiamato e sapeva già chi trovava là, mentre io non sapevo chi fosse questa signora. Arriva la polizia e io, che potevo farmi i cazzi miei e non me li son fatti, mi avvicino e dico ai poliziotti ‘Guardate che io ho visto tutto, non è vero niente, non è stata aggredita, è stato un diverbio fra queste persone che non so per quale motivo…’ Fatto sta che ha fatto un circo incredibile e io ho passato la mattinata con i poliziotti che mi chiamavano di continuo per il verbale. Per questo io vi chiedevo: è arrivata a simulare un episodio lipotimico e a buttarsi in terra. E non è finita qui perché so già che mi richiameranno nei prossimi giorni.