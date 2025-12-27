Le prime immagini dell’iPhone pieghevole: c’è un dettaglio mai visto prima

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jon Prosser è l’uomo dietro Front Page Tech, un canale da oltre 500.000 iscritti che negli ultimi ha avuto parecchi problemi con Apple. A luglio la Big Tech ha deciso di fare causa a Prosser per aver rivelato in anteprima i dettagli su iOS 26, il sistema operativo di Apple che ha lanciato il concept grafico di Liquid Glass. Il titolo della clip di Prosser in effetti non lasciava molti dubbi: “Questo video è la più grande fuga di notizie su iOS”.

Ora Porsser è tornato. Il 24 dicembre ha pubblicato sul suo canale un video intitolato “Questo è il tuo nuovo iPhone”. Qui vengono mostrati i primi rendering 3D del nuovo iPhone. Ovviamente nulla è certo. l’iPhone pieghevole è un progetto molto chiacchierato in questi anni ma che non ha mai trovato molto spazio nelle parole di Apple. Anche i pieghevoli coprono una fetta molto ridotta nel mercato degli smartphone.

I due problemi principali di questi dispositivi sono sempre gli stessi. Il primo riguarda le dimensioni: è difficile creare uno smartphone che sia effettivamente in grado di ospitare all’interno uno schermo pieghevole senza risultare troppo grosso. Eppure sono stati fatti parecchi passi in avanti su questo fronte: ne abbiamo parlato nell’analisi del Samsung Galaxy Z Fold7.

Il secondo problema è la piega: anche nei modelli più avanzati, in certe angolazioni di luce continua a vedersi la piega che attraversa lo schermo una volta aperto. Ed è proprio qui ce dovrebbe giocare Apple secondo le informazioni riportate da Jon Prosser. Per la prima volta nella storia di questi prodotti non ci dovrebbe essere nessuna piega visibile.

Cosa sappiamo sul nuovo iPhone pieghevole

Secondo Prosser l’iPhone pieghevole verrà presentato il prossimo autunno, momento nel quale Apple presenta i suoi nuovi smartphone. Nello specifico i modelli presentati dovrebbero essere tre: iPhone 18, iPhone 18 Max e iPhone Pieghevole. Dai rendering sembra che Apple sia riuscita a eliminare la piega al centro dello schermo lasciando uno schermo totalmente liscio.

Non solo. Iphone pieghevole, una volta chiuso, dovrebbe essere spesso circa 9 millimetri. Una volta aperto lo schermo interno dovrebbe misurare 7,8 pollici. Le camere sono invece quattro. Due inserite nel back, una frontale nello schermo che viene usato una volta piegato e una inserita nello schermo interno. Le fotocamere nel back sono alloggiate in una placca che sporge, esattamente come visto negli iPhone Air. Non ci sarà il FaceID ma solo il TouchID.

Qualcuno lo aveva ipotizzato anche durante al presentazione degli iPhone 17. Uno degli ultimi modelli lanciati da Apple è stato iPhone Air, uno smartphone spesso appena 5,6 millimetri. Nella sua analisi lo youtuber Marques Brwonlee ha spiegato nella sua analisi che iPhone Air si può vedere in due modi: uno smartphone molto sottile o la metà di iPhone pieghevole. E in effetti dal design del nuovo foldable di iPhone sembra proprio questo: due iPhone Air sovrapposti.