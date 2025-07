La settimana in cui ho capito gli smartphone pieghevoli: prova del Samsung Z Fo

Londra, febbraio 2019. Dopo mesi di rumors Samsung decide di svelare il suo prototipo. Al Tobacco Dock svela il suo primo smartphone con uno schermo pieghevole. Impressionante, per l’epoca. Nei 10 anni prima il design degli smartphone era andato in una sola direzione: uno grande schermo davanti e le camere dietro. Il Samsung Fold cambia strada. Davanti uno schermo da 4,6 pollici e dentro uno schermo pieghevole che si apre e arriva a 7,3 pollici.

Impressionante ma forse ancora un prototipo, per tanti motivi. Lo schermo davanti è piccolo, non il massimo da usare. Quando lo smartphone si chiude è spesso 17,1 millimetri. Non poco soprattutto perché la chiusura non è perfetta: vicino alla cerniera è più larga. E poi lo schermo è pieghevole è molto fragile. Basta che si infili dentro un granello di polvere per romperlo. Ottima prova di forza, forse non ancora pronta per il mercato.

Sei anni e sei pieghevoli dopo Samsung ha chiuso il cerchio. Il Samsung Galaxy Z Fold7 è l’ultimo modello di smartphone pieghevole lanciato dall’azienda. A dire il vero non ormai è sempre un lancio gemellare visto che nella linea di pieghevoli è entrato anche il Z Flip con chiusura a conchiglia.

Il Fold7 è il dispositivo che realizza l’idea arrivata presentata a Londra nel febbraio 2019: uno smartphone che funziona bene da chiuso ma che all’occorrenza si può aprire per lasciare posto a uno schermo più grande. Vi lasciamo qui le sensazioni dopo qualche giorno di prova. Per scheda tecnica e prezzo invece vi rimandiamo a questo approfondimento.

Il modello Samsung Galaxy Z Fold7

Le prime impressione con il Galaxy Z Fold7

Quando il Fold7 è chiuso è comodo da usare. Lo abbiamo provato per una settimana. Ha uno schermo anteriore da 6,7 pollici staccato dal corpo dello smartphone con un piccolo bordo nero. Ha tre camere posteriori che sono praticamente le stesse del Samsung Galaxy S 25 Ultra. La principale è una camera grandangolare da 200 MP.

Soprattutto però è sottile. Dichiarati 8,9 millimetri, certificati 8,82 millimetri. Abbastanza sottile che quando è piegato si può usare come uno smartphone normale. Si tiene in tasca, si usa con una mano e viste le dimensioni dello schermo basterebbe anche per guardare video, scorrere i social, leggere i giornali o controllare le slide.

L’unico problema nel design, ma ormai è un classico nei top di gamma, è il corpo fotocamere. È così esposto che si può solo appoggiare sulla scrivania dalla parte dello schermo. Si muove troppo. Il bello però viene dopo. Quando siete comodi e volete allargare lo schermo basta aprirlo per avere in mano uno schermo da 8 pollici.

La meccanica funziona. La cerniera sembra rigida ma si lascia andare. Non scatta e si posiziona nella sua apertura massima. La qualità del Dynamic AMOLED 2X è alta, la risoluzione 1968 x 2184 pixel. Certo. Mettetelo in conto. Quando siete al Sole o con una lampada accesa si vede ancora la piega a metà dello schermo.

Il Galaxy Z Fold7 chiuso

Lo smartphone più sottile al mondo?

Nei blog specializzati c’è un discreto dibattito sul fatto che il Fold7 sia il foldable più sottile o se il primato debba essere spettare a Honor Magic V5. Sulla carta Fold7 dichiara 8,9 millimetri. Magic V5 invece 8,8 millimetri. Secondo le analisi della Korean Consumer-Centered Enterprise Association (KCEA) invece le misure sono altre.

Il Fold7 dichiara 8,9 millimetri ma arriva a 8,82 millimetri. Il Magic V5 dichiara 8,8 millimetri ma nei test arriva a 9,2 millimetri. Parliamo in ogni caso di dimensioni che sono ai limiti dell’ingegneria. La porta di ricarica standard per questi dispositivi è la USB C che, da standard ha un altezza di 2,4 millimetri. Uno spessore totale di 8,82 millimetri vuol dire uno da aperto di circa 4,2 millimetri, contando che lo schermo è leggermente alzato. Il margine di miglioramento non è molto. Unica nota.

Foto scattata con il Galaxy Z Fold7

Quanto è resistente

La resistenza è il punto più interessante dei pieghevoli. Le componenti sono ridotte, ogni millimetro quadrato è stato ottimizzato e lo schermo pieghevole è sottoposto a continue sollecitazioni. Secondo i test diffusi di Samsung il Galaxy Fold 7 è in grado di reggere 500.000 aperture.

Facendo due conti. Vuol dire che in quattro anni potete aprirlo 342 volte al giorno. Certo. I test sono stati fatti con smartphone nuovi, in ambienti protetti. Altra cosa è aprire per anni uno smartphone che intanto è soggetto a usure, contatto con polveri e umidità e altre sollecitazioni.

A cosa serve uno schermo più grande

L’uso varia. All’inizio pensavo fosse ottimo per i video, magari per quelli più lunghi su YouTube o gli episodi delle serie Netflix da guardare in giro. Non è del tutto così. Certo vederli sullo schermo una volta aperto è più comodo ma visto che lo schermo è quasi un quadrato perfetto con il formato 16:9 restano sempre delle bande nere attorno.

Alla fine è ottimo per due cose. La prima è la lettura. Quotidiani, riviste, paper, pdf o ebook con l’app Kindle. Lo schermo è luminoso, le app sono ottimizzate e con la modalità multitasking è possibile leggere controllando su Google o ChatGPT le informazioni che ci interessano.

La seconda è il lavoro. Si può controllare una presentazione, scrivere una mail verificando i dati in una finestra già aperta o lavorare su lunghi documenti senza perdersi nello scroll. Certo. Sono cose che potete fare anche computer o un tablet. Ma a meno di curiose soluzioni sartoriali un computer o un tablet non entrano in tasca.