Abbiamo visto dal vivo il primo Samsung che si piega due volte: ha una cosa che funziona molto bene

Samsung ha portato al CES di Las Vegas il suo Galaxy Z TriFold, lo smartphone che si apre come fosse uno scrigno. Il CES è la principale fiera dedicata alla tecnologia: molti giornalisti europei hanno potuto vederlo dal vivo per la prima volta.

Il lancio ufficiale è stato a dicembre, in Corea del Sud. Quello in Europa chissà. È per questo che allo stand di Samsung al CES di Las Vegas i giornalisti tech della stampa europea si sono fiondati subito su di lui. Il Samsung Galaxy Z TriFold è il nuovo smartphone di Samsung che si basa sulla tecnologia degli schermi pieghevoli. A differenza dei modelli a cui siamo abituati però qui le pieghe sono due. Per intenderci: non si apre a conchiglia o a libro ma si apre come fosse uno scrigno.

Da chiuso Samsung TriFold ha uno schermo esterno da 6,5 pollici. Una volta che tutti i pannelli vengono aperti lo schermo interno arriva a misurare 10 pollici. Con un dettaglio in più. Se negli smartphone foldable che abbiamo visto fino a questo momento lo schermo interno aveva un formato quasi quadrato, qui con questa soluzione riesce ad arrivare a delle dimensioni più simili a un 16:9. Il risultato? I video in effetti si vedono molto meglio.

Una volta aperto il TriFold diventa a tutti gli effetti un piccolo tablet. Le cornici dei video orizzontali si allargano e arrivano quasi perfettamente ai bordi dello smartphone. Risolve un problema. In molti smartphone che si piegano a libro non c’è una grande differenza tra guardare il video tendendolo il dispositivo in orizzontale e guardalo dallo schermo interno una volta aperto.

FANPAGE | Il retro di Samsung TriFold

Le caratteristiche del Samsung TriFold

Dal punto di vista ingegneristico lo sforzo nel Trifold è tutto nel ridurre le dimensioni dell'hardware. Nel 2025 Samsung aveva già lanciato il Galaxy Z Fold7, un pieghevole che una volta chiuso misura 8,9 millimetri. Aperto invece arriva a 4,2 millimetri. Praticamente il limite massimo per accogliere una porta USB Type C.

FANPAGE | Il confronto tra TriFold e Z Fold7

Il TriFold da chiuso misura 12,9 millimetri. Una volta aperto a seconda del punto analizzato passa da 3,9 a 4,2 millimetri. Nella foto sotto lo abbiamo paragonato a un Fold7, praticamente ha un pannello in più che si aggiunge sopra. Certo, non è esattamente sottile ma in tasca non crea troppi problemi.

Per il resto le caratteristiche sono da top di gamma, comprese con le tre fotocamere con sensore principale da 200 MB. Anche il prezzo è da top di gamma: in Corea del Sud è arrivato a 3.594.000 won, oltre 2.100 euro. Ma per i mercato occidentali potrebbe sfiorare i 3.000 dollari.