Samsung Galaxy S26, presentati ufficialmente i nuovi modelli: prezzi, caratteristiche e novità

Samsung ha annunciato tutti i nuovi smartphone della linea Galaxy S. Si chiamano S26 Ultra, S26+ e S26. Parliamo di top di gamma: hanno un nuovo design, nuove funzioni per la privacy e ovviamente dei prezzi di fascia alta: i modelli più costosi sfiorano i 2.000 euro.

E così tutto è stato svelato. Nel corso dell’evento Galaxy Unpacked sono arrivate le prime immagini ufficiali dei nuovi smartphone top di gamma prodotti da Samsung. Il nome è confermato: la nuova famiglia si chiama S26 e sono i dispositivi più avanzati sviluppati dall’azienda sud-coreana.

I nuovi smartphone saranno tre: S26, S26+ e S26 Ultra. Il modello più avanzato è ovviamente il Samsung S26 Ultra che arriva sugli scaffali con l’ormai tradizionale S Pen, il pennino estraibile che si nasconde nella scocca del dispositivo. Samsung, come ormai da tradizione, spinge molto sul reparto fotografico e sulle funzioni di intelligenza artificiale.

Tra le nuove funzioni però troviamo anche il Privacy Display. Lo vedremo meglio dopo ma parliamo di una funzione di oscuramento schermo che viene introdotta per la prima volta da Samsung. Non è una pellicola: è proprio una tecnologia che agisce direttamente sui pixel per evitare sguardi indiscreti verso il nostro schermo. I prezzi sono di fascia alta: vanno dai 1.000 a 2.000 euro.

FANPAGE.IT | Il nuovo smartphone Samsung Galaxy S26

I dati sul primo produttore mondiale di smartphone Android

Nel mercato questo evento viene guardato con un'attenzione particolare. Samsung è stato a lungo il più grande produttore di smartphone al mondo. Nel 2025 secondo i dati di Counterpoint Research è riuscito a crescere del 5% rispetto al 2024, arrivando però secondo nella classifica globale dei produttori.

Consideriamo come parametro i volumi di spedizioni: Apple nello stesso anno è arrivato al 20% del mercato globale, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Samsung invece si è fermato poco sotto: 19%. Samsung resta quindi il primo produttore mondiale di smartphone Android.

FANPAGE.IT | Il retro dei nuovi Galaxy S26

Com’è il design della nuova famiglia di Samsung S26

Partiamo da quello che si vede dall’esterno. I nuovi Samsung S26 hanno un comparto fotografico posteriore diverso rispetto alle linee delle ultime generazioni di Galaxy. Il comparto fotografico si inserisce su una placca rialzata. È un design che avevamo già visto nel Galaxy Z Fold7, il pieghevole di Samsung che nel 2025 ha introdotto un design ultrasottile.

Non solo. L’Ultra, il modello più avanzato, ha i bordi stondati. Anche questa è una novità: di solito i bordi seguivano angoli più regolari. È un dettaglio che crea una piccola irregolarità nell’inserimento del pennino. Prima la S Pen aveva un tappo regolare. Poteva essere inserita nello smartphone da qualsiasi lato. Ora invece il tappo è irregolare: esiste un verso in cui inserirlo per farlo entrare perfettamente nel design dello smartphone.

Le dimensioni degli schermi variano: 6,9 pollici per l’Ultra, 6,7 pollici per S26+ e 6,3 pollici per S26. Per il lato colori invece troviamo quattro colorazioni negli store e due in esclusiva per la vendita online dei dispositivi. I primi quattro sono Cobalt Violet, White, Black e Sky Blue. Le colorazioni esclusive per l’acquisto online invece sono Silver Shadow e Pink Gold.

Come sono le nuove fotocamere di Samsung S26 Ultra

Gli aggiornamenti più importanti del comparto fotocamere sono due. Il primo è il miglioramento della funzione Nightography, è una funzione che si occupa di migliorare i colori e le luci negli ambienti più difficili, a partire dai concerti. Il secondo aggiornamento riguarda il potenziamento di tutto l’apparato dedicato alla stabilizzazione.

Interessante la funzione Blocco Orizzontale che permette di fissare e stabilizzare la camera. Lo abbiamo provato: in effetti funziona molto bene anche quando le oscillazioni diventano particolarmente intense. Il parco fotocamere più potente è quello del Samsung Ultra dove possiamo trovare una serie di cinque fotocamere:

50 MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

Fotocamera Ultra-Grandangolare 200 MP Fotocamera Grandangolare

Fotocamera Grandangolare 50 MP Fotocamera Teleobiettivo

Fotocamera Teleobiettivo 10 MP Fotocamera Teleobiettivo

Fotocamera Teleobiettivo 12 MP Fotocamera Frontale

Cosa può fare l’intelligenza artificiale di Samsung

Come abbiamo visto nelle ultime generazioni, anche in questi smartphone l’intelligenza artificiale è legata a parecchie funzioni. Qui troviamo molte funzioni legate a Gemini, l’intelligenza artificiale sviluppata da Google. Ma anche una versione aggiornata di Bixby, l’assistente sviluppato da Samsung. E anche la nuova versione di Now Brief, uno spazio che dovrebbe aiutarci a tenere in un unico blocco tutti i nostri appuntamenti.

Non solo. In questi smartphone Samsung ha implementato anche alcune funzioni legate al linguaggio naturale. Con Assistente Foto, per esempio, è possibile modificare le immagini semplicemente digitando dei prompt. E ancora. Grazie a Bixby si può navigare nelle impostazioni come se parlassimo a un tecnico che ci guida nello smartphone.

La tecnologia dietro al Privacy Display

Negli ultimi anni si sono diffuse le pellicole privacy, delle pellicole protettive in grado di mettere al riparo il nostro smartphone dai graffi ma anche di impedire che qualcuno sbirci cosa succede nel nostro schermo. In breve, parliamo di un filtro che diventa scuro quando guardiamo di lato. Il problema è che con queste pellicole si perde un po’ di luminosità e in alcuni casi anche un po’ di sensibilità al tocco.

Samsung ha deciso di introdurre questa tecnologia direttamente sullo schermo. Privacy Display è una funzione che interviene sui singoli pixel per direzionare la luminosità che viene emessa. Quando è attivo lo schermo si vede bene solo con una visione a 90°. La parte più interessante è che si può attivare questa funzione direttamente per alcune app, come quella della banca. Ogni volta che apriamo le app selezionate lo schermo resta visibile solo per noi.

I prezzi dei nuovi Samsung Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra

I prezzi dei nuovi Galaxy S26 vanno dai 1.029 ai 1.999 euro, in base come sempre ai tagli di memoria:

Galaxy S26 da 12 GB + 256 GB a 1.029 euro

da 12 GB + 256 GB a Galaxy S26 da 12 GB + 512 GB a 1.229 euro

da 12 GB + 512 GB a Galaxy S26+ da 12 GB + 256 GB a 1.289 euro

da 12 GB + 256 GB a Galaxy S26+ da 12 GB + 512 GB a 1.489 euro

da 12 GB + 512 GB a Galaxy S26 Ultra da 12 GB + 256 GB a 1.499 euro

da 12 GB + 256 GB a Galaxy S26 Ultra da 12 GB + 512 GB a 1.699 euro

da 12 GB + 512 GB a Galaxy S26 Ultra da 12 GB + 1 TB a 1.999 euro

Le altre novità sui prodotti Samsung: le Galaxy Buds4 e Buds4 Pro

Samsung ha presentato anche la sua nuova generazione di cuffie Bluetooth: Galaxy Buds4 e Buds4 Pro. Sono auricolari che vengono presentati come computazionali: la loro forma è stata realizzata dopo aver analizzato milioni di dati per studiare l’ergonomia migliore per i padiglioni auricolari. Bello il design, con case trasparente. E migliore l’autonomia: sale a 26 ore.

FANPAGE.IT | Le nuove Galaxy Buds4 Pro

Il video del Galaxy Unpacked