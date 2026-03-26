Samsung lancia Galaxy A57 e A37: prezzi, specifiche e prestazioni dei nuovi smartphone di fascia media

Samsung ha presentato i suoi smartphone di fascia media: A57 e A37. I prezzi vanno dai 400 ai 600 euro, a seconda di memoria e caratteristiche. Tutti i modelli sono disponibili dal 10 aprile. Li abbiamo visti in anteprima e vi lasciamo qui le prime considerazioni.

Dopo i top di gamma, Samsung ha lanciato anche i modelli aggiornati per gli smartphone di fascia media. Niente sorprese per il nome: si chiamano Samsung Galaxy A57 e A37. Di fatto si tratta di una nuova versione di smartphone già noti al pubblico. Certo, hanno qualche caratteristica premium in meno ma questi sono dispositivi pensati per cerca un ottimo supporto quotidiano. Insomma, per la maggior parte degli utenti. Tutti i nuovi modelli saranno disponibili dal 10 aprile.

Partiamo dal prezzo. I due smartphone hanno due fasce leggermente diverse. A57 è quella con le caratteristiche più avanzate, A37 invece ha qualcosa in meno. I costi variano ovviamente, anche a seconda dei tagli di Ram e memoria: A57 passa da 549 a 599 euro, la differenza è tra una memoria da 128 e una da 256 GB. La Ram è sempre da 8 GB. A37 invece parte da 449,90 euro e arriva a 529,90 euro. Sempre con le stesse differenze di memoria. Qui cambia anche la Ram: da 6 a 8 GB.

Caratteristiche tecniche e comparto fotografico dei Galaxy A57 e A37

Lato hardware parliamo di dispositivi solidi. Entrambi sono IP68, resistenti a cadute e acqua. Hanno una buona batteria da 5.000 mAh, in grado di arrivare abbastanza serenamente al secondo giorno. E uno spessore ridotto: A57 si ferma a 6,9 millimetri mentre A37 arriva a 7,4 millimetri. Entrambi montano uno schermo Super AMOLED (ottima qualità) da 6,7 pollici. Interessante la garanzia sugli aggiornamenti. Entrambi i dispositivi sono pensati per durare parecchio: hanno sei anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e patch di sicurezza garantiti. Cambia qualcosa per le fotocamere, vi lasciamo qui le caratteristiche:

Galaxy A57 | Fotocamera Ultra-Grandangolare da 12 MP , Fotocamera Grandangolare da 50 MP , Fotocamera macro da 5 MP e Fotocamera Frontale da 12 MP

| Fotocamera Ultra-Grandangolare da , Fotocamera Grandangolare da , Fotocamera macro da e Fotocamera Frontale da Galaxy A37 | Fotocamera Ultra-Grandangolare da 8 MP, Fotocamera Grandangolare da 50 MP, Fotocamera macro da 5 MP e Fotocamera Frontale da 12 MP

FANPAGE.IT | Samsung Galaxy A57

Cosa può fare l’intelligenza artificiale nei nuovi dispositivi Samsung

Samsung per questi smartphone punta molto sull’intelligenza artificiale. Per questa serie la presenta come Awesome Intelligence. Secondo la presentazione di Samsung, qui l’IA si muove su due livelli: c’è tutta una porzione di funzioni legate all’editing. L’IA viene usata per aggiustare le fotografie, per scegliere i volti migliori in una serie di scatti di gruppo e per aggiustare gli sfondi. Migliorata l’opzione Gomma Oggetto: una funziona che permette di eliminare oggetti sullo sfondo dell’immagine lasciando l’ambiente inalterato.

E poi c’è tutto un altro pacchetto di funzioni di supporto alle task di tutti i giorni. Samsung ha implementato per questi dispositivi la Trascrizione Vocale delle chiamate: le telefonate possono essere trascritte direttamente in una nota, in modo da fissare le informazioni più importanti direttamente in un testo. Utile per quando non riusciamo ad appuntarci note.

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Quanto costano i nuovi Samsung di fascia media

Qui vi lasciamo tutto il riepilogo dei prezzi, considerando i diversi formati di memoria: