Come è fatto il telefono che si piega con tre schermi: Samsung lancia il suo primo TriFold

Samsung ha presentato in Corea del Sud il suo Galaxy TriFold. Parliamo di uno smartphone con due pieghe che passa da 6,5 a 10 pollici. Al momento non è ancora chiaro quando arriverà in Italia: di sicuro il prezzo non sarà tenero.

Il nome completo è Samsung Galaxy TriFold. È uno smartphone composto tra tre schermi interni, tutti uniti da cerniere. Quando è chiuso si presenta come un dispositivo da 6,5 pollici. Abbastanza compatto visto che gli standard dei flagship del settore di solito superano questa misura. Poi si apre una volta e poi un’altra ancora. Una volta che tutti gli schermi sono stati aperti ci troviamo davanti a un tablet da 10 pollici.

Certo. Samsung ha giù abituato il suo pubblico agli schermi pieghevoli. Nel 2019 ha lanciato il suo primo Galaxy Fold, inaugurando una linea di produzione arrivata fino al Samsung Galazy Z Fold 7 presentato quest’anno. Qui potete trovare la nostra prova del dispositivo. Eppure qui siamo davanti a qualcosa di diverso: per la prima volta la casa di produzione sud coreana si avventura nel settore dei tre schermi.

Come funziona il Samsung Galaxy TriFold: caratteristiche tecniche

Il TriFold lanciato da Samsung si basa su due pieghe. Si apre sulla verticale, come fosse un libero. E dopo la prima apertura si aprire di nuovo per estendere lo schermo. Una volta aperto avremo davanti uno schermo continuo da 10 pollici. Sul retro invece ci troveremo uno schermo centrale, un back senza altri elementi e un back con tre camere posizionate in verticale.

Le caratteristiche dello schermo sono interessanti. Tecnicamente è un Dynamic Amoled. La parte interna arriva fino a 1.600 nit di luminosità. Le fotocamere esterne sono tre: quella principale arriva a 200 MP. Ottimo lo spessore: nella sua parte più stretta arriva a 3,9 millimetri e 4,2 millimetri nella parte più spessa. Un risultato che probabilmente è frutto del lavoro fatto su Galaxy Z Fold 7.

Prezzo e quando arriva in Italia

Il nuovo smartphone di Samsung sarà disponibile in Sud Corea dal 5 dicembre. Per adesso la previsione è quella di estendere la vendita anche in Cina e Stati Uniti. Non si parla, al momento, di un’espansione del mercato anche in Europa. In ogni caso il prezzo dovrebbe essere abbastanza alto. In Coread del SUd siamo a 3.594.000 won: senza contare i soliti aumenti siamo già oltre i 2.100 euro.